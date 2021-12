De oudste eik van Rotterdam in Chris Natuurlijk van 4 december

Chris Natuurlijk wandelt met boswachter Juriaan van Leeuwen over Buitenplaats De Tempel. Door de gemeente Rotterdam, Natuurmonumenten en de provincie Zuid-Holland is anderhalf jaar gewerkt aan het opknappen van de paden en tuinen van de oude buitenplaats aan de Delftse Schie in Rotterdam-Overschie. Er moet nog veel meer gebeuren om de buitenplaats in oude luister te herstellen, maar het publiek is nu al welkom om het groene rijksmonument te ontdekken en om -net zoals de boswachter- even te knuffelen met de oude eik, die misschien wel de oudste eik van Rotterdam is.

Boswachter Juriaan van Leeuwen bij de oudste eik van Rotterdam | Foto: Rijnmond

Kwartetten met vogels

Het heerlijk avondje komt eraan. Wat zal Sinterklaas nu weer inslaan?

Een nieuw vogelkwartetspel. Door Monica Wesseling. Écht wel!

Vogelkwartet | Foto: Rijnmond

Cul de chien

Welke vrucht lijkt op het gat van de hond? Melitta van Bracht - botanicus van de Botanische Tuin Afrikaanderwijk in Rotterdam-Zuid - vertelt erover in De plant van de maand december. De vrucht mag er dan wat onsmakelijk uitzien, je maakt er heerlijke dingen van, zoals je hier kunt lezen.

Vruchten van de plant van de maand december | Foto: Rijnmond

De plantenjager uit Leningrad

Hoe een briljant wetenschapper uitgroeit tot een tragische held en vijand van het volk. Landbouwwetenschapper Louise Fresco vertelt in Chris Natuurlijk over haar historische roman De Plantenjager uit Leningrad. Het boek gaat over de Russische plantkundige Nikolaj Vavilov en zijn zoektocht naar het verbeteren van landbouwgewassen om honger te bestrijden.

Zaterdag 4 december van 08:00 tot 09:00 in Chris Natuurlijk op Radio Rijnmond.