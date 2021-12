Feyenoord cultheld Christian Gyan houdt ook in tijd van ziekte vertrouwen in zijn geloof

De pas 43-jarige Gyan beaamt dat hij ernstig ziek is. Hij heeft kanker. “Maar maak geen paniek. Ik heb respect voor de artsen maar jullie kennen mij: Ik ben een man met geloof. Dus wordt alles beter. Wat staat geschreven in Lukas 18:27: 'Wat voor mensen niet mogelijk is, is voor God wél mogelijk'."

Supporters eren Gyan met een spandoek in 2017 | Foto: Orange Pictures

Het is Christian Gyan ten voeten uit. Er is een prachtig shot van hem, vlak nadat hij met Feyenoord de UEFA Cup gewonnen heeft in 2002. Zijn wedstrijdshirt is uit en daaronder draagt hij een wit shirt. Met zwarte stift heeft hij er een andere Bijbeltekst op geschreven. Spreuken 21:31: “You can get horses ready for battle, but it is the Lord who gives victory.” Oftewel: “Het paard wordt gereedgemaakt voor de strijd, de overwinning hangt af van de Heer.” Woorden waar de rechtsback van toen ook nu kracht uit zal putten.

Tien jaar Feyenoord

De Ghanees Gyan begon zijn loopbaan bij Ghapoha Readers. Zijn talent werd landelijk opgemerkt waardoor hij met het O-17 team zelfs naar het WK mocht in 1995. Daar werd hij ontdekt door Feyenoord, dat hem een jaar later contracteerde. Zo kwam Gyan, gelijktijdig met landgenoot Patrick Allotey naar Feyenoord. Het verhaal van die andere Ghanees is ook triest. Sportief teleurstellend en - veel erger dan dat - in 2007 op veel te jonge leeftijd overleden.

Christian Gyan werd door Feyenoord eerst verhuurd aan Excelsior, om door Leo Beenhakker na een half jaar al terug te worden gehaald naar De Kuip. Daar ontwikkelde hij zich tot een vaste reserve. En dat zou al die jaren zo blijven. Als de eerste rechtsback niet inzetbaar was, was daar altijd Gyan om op terug te vallen. En zo won hij vele prijzen. Een landskampioenschap, een Johan Cruijff Schaal en natuurlijk de UEFA Cup. Door de schorsing van Brett Emerton stond Gyan zelfs als basisspeler in de finale tegen Borussia Dortmund.

Het is één van zijn beste wedstrijden in het rood-witte shirt. Waarin de kleine Gyan zelfs de reus Jan Koller een keer aftroeft in een kopduel. Het draagt bij aan de toch al grote cultstatus van Gyan in De Kuip. Enkele jaren later hoeft hij slechts nog een warming-up te doen om door Het Legioen hartstochtelijk toegezongen te worden.

Want als er één aspect is waar het Feyenoord publiek veel waardering voor heeft, dan is het wel voor onverzettelijkheid. Dat je niet de beste voetballer of de meest technisch begaafde speler bent, dat kan. Als je maar het maximale geeft en alles er uit haalt wat er in zit, dan gaan de handen op elkaar. En dat deed Gyan. Hij weet het belang van De Klassieker, blijkt bij een uitwedstrijd in Amsterdam waar hij ondanks een hoofdwond weigert uit te vallen. Met tulband om het hoofd speelt hij verder. Het levert hem vele jaren later nog de complimenten op.

Ook van zijn medespelers van toen. Patrick Paauwe geeft nog altijd hoog op over Gyan. "Op trainingen had ik Chris niet graag tegen mij met z'n vliegende tackles. Ik schoffelde ook wel eens, maar hij schopte je lachend doormidden. Echt een Afrikaanse verdediger, die je als aanvaller liever niet tegenkomt. Sowieso lachte Chris altijd. Als we destijds met z'n allen naar een restaurant gingen, verscheen hij in z'n Afrikaanse gewaad. In jurk en al. Daar werden volop grappen over gemaakt, waar hij net zo hard om mee moest lachen.”

“Ook prachtig voor hem dat hij de finale van de UEFA Cup mocht spelen. Eerst even bidden naar God en dan een wereldwedstrijd spelen. Al merkte je aan hem toch niet of hij nou een Europese finale speelde of dat-ie reserve zat in een oefenwedstrijd. Die big smile was er toch wel."

Vele tegenslagen

Na zijn vertrek in 2007 bij Feyenoord gaat het bergafwaarts met Christian Gyan. Eerst op sportief gebied, waar avonturen bij Turku en RoPS in Finland en het Engelse Wrexham geen succes worden. In 2011 hoopt hij via amateurclub Leonidas zijn profcarrière nieuw leven in te blazen, maar epilepsieaanvallen zetten daar een streep door.

Zijn ziekte zorgt er ook voor dat hij zijn werk in de Rotterdamse haven niet meer kan uitvoeren. Gyan komt in de financiële problemen. Hij heeft een forse schuldenlast, mede de kosten van een ernstig zieke zoon Montel. Bovendien heeft hij in zijn vrijgevigheid meer weggegeven aan vrienden en kennissen dan hij in zijn voetballoopbaan bij elkaar heeft gespeeld.

Al in zijn carrière was Gyan niet al te veel met geld bezig. En daarmee benadeelde hij zichzelf ook weleens. Rob Baan weet nog dat hij als technisch directeur van Feyenoord betrokken was bij het openbreken van zijn contract. “Gyan was een geweldige speler maar, en dat zal iedereen beamen, ook een geweldig mens. Hij was zelfs te bescheiden. Echt een speler die een zaakwaarnemer nodig had. En gelukkig koos hij met Roger Linssen voor iemand die ook aan de belangen van de speler dacht. Daardoor konden wij hem een verbeterd contract geven en ging hij verdienen wat hij ook verdiende.”

Auteur Michel van Egmond schreef vier jaar geleden het boek ‘King - de vele wederopstandingen van Chris Gyan’. De opbrengst daarvan ging naar de geplaagde oud-voetballer. En een veiling van supportersgroep De Noordzijde haalde ook duizenden euro’s voor hem op. Destijds hebben wij in FC Rijnmond ook veel aandacht besteed aan zijn verhaal.

‘Liefde van Gyan voor Feyenoord is echt’

“Hij is in alles altijd anders geweest, dat vond ik iets fascinerends,” vertelt Michel van Egmond rondom de presentatie van zijn boek over Gyan. “Ik heb hem als verslaggever tien jaar intensief gevolgd, maar daarna ben ik hem uit het oog verloren. Ik wist wel dat hij schulden had. Vergeet niet dat heel veel Afrikaanse voetballers die het in Europa halen te maken krijgen met familieleden. Soms kennen ze die familieleden niet eens, maar die houden dan wel hun hand op voor hulp. Gyan is daar vrij gevoelig voor geweest en heeft veel mensen geholpen. Geld interesseert hem niet zo veel, hij heeft daar een rare verhouding mee.”

Van Egmond verklaart ook de cultstatus van Gyan bij Feyenoord. "Het publiek van Feyenoord heeft aangevoeld dat de liefde van Gyan voor Feyenoord echt is", zegt Van Egmond. De Ghanees houdt veel van de Rotterdamse club. Zo ging Gyan een aantal dagen voor het kampioenschap van 2017 op het Stadionplein bidden voor een goede afloop van de titelstrijd, nadat hij eerder die dag een moeilijk gesprek in het ziekenhuis had. Hij moest een operatie aan zijn schedel ondergaan. Toen hij dus zelf in de problemen kwam, startten fans van Feyenoord zelf een hulpactie voor hem.

Gyan houdt hoop

Christian Gyan weet dat het publiek achter hem zal blijven staan, tot het einde aan toe. Zelf geeft hij aan dat hij vertrouwt op God, dat dit einde nog niet aanstaande is. Er is inderdaad een goddelijke interventie nodig, wil Gyan ook deze strijd winnen. "Dat hij ziek was, klonk niet heel onbekend,” vertelt Paauwe over hoe het trieste nieuws tot hem kwam. “Toen vier jaar geleden het boek over hem uitkwam, wist ik al dat het niet best met hem ging. Daar schrok ik toen van. Nu vond ik dat ik eigenlijk al lang niks meer over hem had gehoord. Maar toen vrienden mij afgelopen week een foto van ons samen stuurden, dacht ik natuurlijk wel: 'Godverdikkeme, mooi klote’.“

De club waar hij groot werd zal hem in ieder geval ondersteunen waar het kan. Uiteraard is het niet aan Feyenoord om over zijn gezondheid te communiceren, maar dat zij hem willen steunen in deze tijden van ernstige ziekte, mag duidelijk zijn.

Hoe lang Gyan exact nog te leven heeft, is voor niemand duidelijk. Hopelijk nog heel lang, want wat zou het mooi zijn als hij nog eens het veld kan betreden in een volle Kuip. Dat hij wordt toegezongen door die tienduizenden supporters, die hem - de man die op alle vlakken alles gaf - nooit zullen vergeten.