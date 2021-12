Hoogheemraadschap stimuleert inwoners om tuin te vergroenen, maar subsidiepot is nog lang niet leeg

Een van de mensen die gebruik heeft gemaakt van de subsidie is Rotterdammer Daan Pijzel. Met de bijdrage heeft hij het dak van zijn woning in Hillegersberg vergroend.

Vanaf zijn slaapkamer heeft hij nu uitzicht op gras. "Dat was ook het argument om mijn vrouw te overtuigen dat ik dit moest doen", vertelt Pijzel lachend. Voor hem is het fijn wakker worden, omdat het nu ook natuur trekt. "Je ziet ook allerlei vogels en voelt je toch net wat in een groenere omgeving in het stadse Rotterdam."

Volgens Joeri Schenk van het Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard is de subsidie die aan Pijzel werd verstrekt goed terechtgekomen. "Als ik nu voor mij kijk, zie ik een prachtig groen dak dat water vasthoudt en dat niet naar de riolering gaat." Zo zorgt het groene dak voor verkoeling, verdamping en ook dat de zon niet direct op het dak staat, legt Schenk uit. "Ook binnen is het verschil dan merkbaar."

Mogelijkheden vergroenen

De subsidie voor het vergroenen van tuinen is nieuw en ging in juni van start. Op dit moment is er nog 74 duizend euro over. Mensen die interesse hebben kunnen een plan indienen waarmee ze hun tuin willen vergroenen. Behalve het vervangen van stenen door groen kunnen tuineigenaren ook waterberging realiseren. "Bijvoorbeeld de regenpijp vervangen door een regenton. Dat levert ook subsidie op."

Voor Pijzel ging het niet om de subsidie, onderstreept hij. "Ik doe het omdat het er fantastisch uitziet. Er komen allemaal beestjes op af, dat vinden de kinderen fantastisch. Maar ook omdat het je huis isoleert en het dak zo langer mee gaat."

Mensen die geïnteresseerd zijn kunnen nog tot eind 2021 een subsidie aanvragen.