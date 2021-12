Waarom cappuccino waarschijnlijk een euro duurder wordt

De inflatie is al een tijdje aan de gang, met als bekend voorbeeld de stijgende gas- en benzineprijzen. Nieuw is nu dat ook voeding duurder wordt. Bij je dagelijkse boodschappen merk je dat misschien niet heel erg, maar dat kan veranderen, zeggen economen. Specifiek voor de koffie-industrie geldt: de grondstoffen, de nog groene bonen, zijn in een jaar tijd dubbel zo duur geworden. Koffieprijzen fluctueren sowieso relatief sterk, maar de huidige prijs is de hoogste in zeven jaar tijd. Dat merken ze ook bij de Rotterdamse koffiebrander Man Met Bril Koffie.

Koffiebranderij Man met bril in Rotterdam | Foto: Rijnmond

"De koffieboon zelf is duurder geworden ", legt Paul Sharo van Man Met Bril Koffie uit. "De reguliere koffieboon is heel lang te goedkoop geweest. Boeren verdienden onder kostprijs. Nu niet meer. Dat is fijn voor de boeren, maar ergens moet dat betaald worden."

Koffiebranden

Maar ook verder in de keten lopen de kosten op. "Door stijgende brandstofprijzen lopen de transportkosten op. Daarnaast wordt de Nederlandse markt mede bepaald door de stijgende loonkosten, zeker in coronatijd." Paul is 20 procent meer kwijt aan zijn vaste personeel. Als medewerkers thuis in quarantaine zitten, moeten ze worden doorbetaald, maar hun vervangers kosten ook geld.

Als de koffiebonen eenmaal in Nederland zijn, lopen de kosten op bij het branden. Dat kost met de stijgende gasprijzen nóg weer extra geld. "Het zijn alle stijgende kosten in de keten bij elkaar die ervoor zorgen dat ergens volgend jaar de prijs van een cappuccino wel een euro duurder wordt", denkt Paul.