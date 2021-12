Gerard Bakx nieuwe directeur Roparun: 'Heb er niet lang over hoeven nadenken'

Gerard Bakx is de nieuwe directeur van Roparun. De Rotterdammer is oud-directeur van een aantal gevangenissen in de regio. Hij is de opvolger van Dick van Arnhem, die de honneurs waarnam na het vertrek van Wiljan Vloet.

De nieuwe directeur is sinds 2015 met pensioen. Daarna werd hij vrijwilliger bij de jaarlijkse estafetteloop. "Nadat ik me aanmeldde als vrijwilliger werd ik portefeuillehouder Route en Veiligheid." Daar zag Bakx verbeterpunten en kansen voor de estafetteloop. Later werd hij gevraagd om directeur te worden. "Daar heb ik natuurlijk niet lang over hoeven nadenken."

De nieuwe directeur is zelf ook een hardloper. "Vanuit die hoek heb ik wel een hoop contacten, zoals bijvoorbeeld met de Rotterdamse Marathon en grote atletiekverenigingen in Rotterdam. Daarnaast ben ik vice-voorzitter van de World Police & Fire Games, die volgend jaar juli worden gehouden, dus mijn leven bestaat voor een groot deel uit sport."

Coronastress

De nieuwe directeur staat wel onder spanning, want de mogelijkheid bestaat dat corona roet in het eten gooit. Het routeteam is op dit moment bezig om nieuwe routes te bedenken, maar de kans is reëel dat de loop afgelast wordt vanwege het virus. "Dat is niet iets wat we in de hand hebben, maar een paar mooie routes en een mooi evenement neerzetten hebben we wel in de hand", zegt Bakx. "Daar gaan we ons voorlopig op richten."

Langs de zijlijn

Zelf zal hij niet meedoen aan de Roparun. "Ik heb het wel een keer gedaan en op basis daarvan kan ik zeggen dat het niet aan mij is besteed", zegt Bakx. "Het lopen ging nog wel, maar het niet slapen is voor mij echt een ding. Ik moet wel acht uur kunnen slapen." Wel zal het nieuwe gezicht van de estafetteloop op de route staan om teams aan te moedigen. "Het blijft echt een gigantische prestatie."

Hoewel Bakx met pensioen is, heeft hij geen tijd en zin om achter de geraniums te zitten. "Ben je gek!" lacht hij. "Men zegt altijd: als je met pensioen gaat, doe je de dingen die je leuk vindt. Dit zijn nou dingen die ik leuk vind."