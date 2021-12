Compact, groen en betaalbaar leven in een Tiny house

Door: Celine van Benten

Tiny houses, een trend die zijn oorsprong in Amerika vindt, is in Nederland ondertussen geen nieuw begrip meer. De kleine huisjes die een maximale vloeroppervlakte hebben van 50m2, nemen weinig ruimte in beslag en zijn vaak zelfvoorzienend en verplaatsbaar. In de afgelopen jaren zijn er in meerdere gemeenten projecten opgezet voor tiny house gemeenschappen.

Tiny houses in Rotterdam en omstreken

In Rotterdam waren Jan-Willem van der Male en zijn partner Noortje de eerste die in 2017 een tiny house mochten neerzetten. Met hulp van de media wist het stel een plek te bemachtigen op Heijplaat voor anderhalf jaar. Inmiddels zijn zij verhuisd naar Dronten, omdat zij hier voor langere tijd een locatie wisten te vinden.

"Wij waren de eerste in Rotterdam en ook de enige voor lange tijd, want de gemeente Rotterdam wilde op een gegeven moment wel een dorpje realiseren met ongeveer zeven huisjes, maar dat is nu pas gerealiseerd", legt Jan-Willem uit.

Het project waar Jan-Willem het over heeft is dat op Keyenburg in het Zuiderpark, waar de inwoners van de tiny house gemeenschap ‘De Kleine Burg’ nu langzaam hun intrede doen. Maarten-Bas van Driel en zijn vriendin hebben hun huisje nu nog in Dordrecht, maar staan op het punt te verhuizen naar hun nieuwe woonlocatie in Rotterdam.

"Initieel was de plek hier voor anderhalf jaar, dat is ondertussen verlengt, maar we waren al op zoek naar een plek voor langer. In Rotterdam kwam er een plek beschikbaar waar we nu kunnen wonen voor tien jaar."

Neem een kijkje in het tiny house van Maarten-Bas.

Naast projecten van de gemeente kunnen grondeigenaren ook een tijdelijke woonbestemming krijgen voor hun grond. In de gemeente Gorinchem zijn burgers daardoor een eigen initiatief gestart. Jan van den Bergh had een grote lap grond waar hij niets mee deed en geïnspireerd door tiny house influencers zoals 'Marjolein in het klein', stapte hij naar de gemeente. Ondanks dat de vergunning nog niet helemaal rond is, mocht Petra Schröder als eerste haar huisje neerzetten op Klein Dalem. "Ik was heel blij dat ik als pilot huisje hier mocht gaan wonen. Ik had al heel snel de stap gemaakt om mijn huisje te laten bouwen. Toen wilde ik ook al heel graag snel het terrein op want ik zat tijdelijk in een flatje."

Veel vraag

Petra, Jan-Willem en Maarten-Bas zijn niet de enige die iets zien in tiny wonen. Uit onderzoek van USP marketing consultancy uit 2020 blijkt dat 20% van de Nederlanders het tiny house concept interessant vindt, zij zouden wellicht ook in een tiny house willen wonen. Nog eens 42% vindt het wel interessant, maar ziet zichzelf nog niet in een tiny house wonen. Onder de geïnteresseerden vallen vooral jongeren tot 35 jaar en zogenaamde empty-nesters, tussen 50 en 75 jaar oud.

Kosten

De kosten van een tiny house liggen erg uit elkaar. Meestal ligt de prijs tussen de 15.000 en 100.000 euro. Waarbij het afhangt welke materialen je gebruikt en of je zelf jouw eigen huisje bouwt. Jan-Willem's huisje koste 35.000 euro. “Dat is wel een richtbedrag als je zelfvoorzienend wil gaan bouwen”, legt Jan-Willem uit.

Maarten-Bas en zijn vriendin waren een stuk minder kwijt, zij kozen ervoor om tweedehands materiaal te gebruiken: “We hadden een redelijk klein budget: we hadden net een jaartje gewerkt dus dat speelde zeker mee. Het heeft ons uiteindelijk, inclusief de bouwplek en het verhuizen, 20.000 euro gekost.”

Petra had zelf geen kluservaring en besloot de bouw uit te besteden. Zij zat daardoor aan de duurdere kant. “Ik heb mijn huis verkocht en van de overwaarde kon ik mijn huisje laten bouwen. Dus dat is wel een luxepositie. Inclusief alle panelen en zuiveringsfilters kom ik op iets van 60.000 euro uit.”

Neem een kijkje in Petra’s tiny house.

Bouwen

'De bouw', vertelt Jan-Willem, is makkelijk zelf te doen ook als je geen bouwkunde hebt gestudeerd. “Het is gewoon houtskeletbouw dus niets nieuws, het zijn allemaal standaard technieken die je gewoon kunt toepassen. Eigenlijk zou je zelfs met video’s van een bouwmarkt uit de voeten kunnen.”

Dit beaamt Maarten-Bas ook, hij bouwden zijn eigen huis terwijl hij hier geen ervaring in had. “Ik heb veel Youtube gekeken en veel zelf uitgezocht, maar je leert een hoop als je zelf een huisje bouwt. Het is het leukste als je in een loods bouwt waar andere mensen ook aan het werk zijn. Ik had het geluk dat er heel veel houthandelaren en staalbewerkers aan het werk waren in de loods waar ik bouwde. Een huis bouw je niet alleen, dat bouw je echt samen.”

In zijn eigen huis legde hij de nadruk op tweedehands materiaal om zo de impact op de natuur te verkleinen. Het bouwen met tweedehands materiaal houdt de kosten laag, maar zorgt wel dat het bouwproces langer duurt. “Het is niet allemaal precies zoals het is als je het bestelt. Je krijgt vaak niet een grote partij waar je je huis mee kan bouwen, maar allemaal kleine partijtjes en dat moet je allemaal op elkaar af weten te sluiten.”

Financiering

Voor het financieren van de bouw van een tiny house zijn er verschillende opties. “Het allerbeste is zelf sparen", zegt Jan-Willem. "Wij hebben geleend bij onze ouders en voor de rest ons spaargeld aangebroken, maar je moet wel een situatie voor jezelf creëren dat je kunt sparen. Zoals onze keuze om hiervoor in een antikraak woning te gaan zitten.”

Ook Maarten-Bas en zijn vriendin kozen om te sparen. “Wat wij ook om ons heen zien is dat mensen bij familie lenen of een lening bij hun bouwer krijgen om het gespreid te betalen, dus uit alle hoeken en gaatjes, want bij de bank is vaak nog lastig.”

Op dit moment zijn er wel bepaalde groene hypotheken zoals bij de Rabobank, ABN Amro en Triodos. Een vereiste hiervoor is alleen wel dat je een vaste staanplaats moet hebben, terwijl de meeste tiny houses op een tijdelijke plek staan.

Het huisje van Jan-Willem | Foto:

Vaste lasten

Waarom veel mensen voor een tiny house kiezen is voornamelijk vanwege de lage kosten. “Wat financieel zichtbaar is zijn onze zorgverzekering, telefoon en dat soort zaken. Als je het hebt over het huis zelf, de filters enzo moet je wel weer opnieuw kopen maar dat zijn geen maandlasten. Wij durven wel te zeggen dat wij ons eigen huis nu al terug gespaard hebben,” legt Jan-Willem uit.

Petra merkte dit ook in haar jaar tiny wonen. “Ik heb bijna geen kosten. De enige kosten zijn de huur van de grond, ik heb geen gasrekening geen elektriciteitsrekening en geen waterrekening.”

Het tiny house van Maarten-Bas is niet volledig zelfvoorzienend, zoals dat van Petra en Jan-Willem, maar ook hij heeft weinig vaste lasten. “Wij hebben zonnepanelen op het dak, verder verbruiken we wat gas voor het koken dus onze rekening van het afgelopen jaar was maar een paar tientjes. In Rotterdam komen er wel huurkosten bij. Daar zijn wij als vereniging 260 euro per huishouden per maand kwijt.”

Locatie

“Het nadeel is dat je vaak te maken hebt met tijdelijke plekken, dus de zekerheid van dertig jaar ergens kunnen wonen, heb je niet. Die stress draag je wel met je mee, dus dat moet je wel liggen”, vertelt Jan-Willem.

Locaties voor tiny houses zijn nog zeldzaam. Je moet hiervoor geluk hebben dat je in aanmerking komt bij een project van de gemeente of een grootgrondbezitter die plek voor je heeft, maar ook dan is er geen garantie.

Dit ondervond Petra zelf nu het project waar zij zich bij aansloot na twee jaar nog geen toestemming heeft van de gemeente Gorinchem. “Je denkt heel naïef in een half jaartje is dat wel geregeld, maar we zijn dus nu twee jaar verder en de vergunning wordt nu hopelijk eind november vrijgegeven. Dan denk je, als je de gemeente een project eigenlijk zo aanbiedt en ze hoeven er niets in te investeren, waarom duurt moet dat dan twee jaar duren?”

In de gemeente Rotterdam loopt op dit moment één tiny house project, dat op Keyenburg waar Maarten-Bas gaat wonen. Op dit moment is er nog niets bekend over een mogelijk toekomstig project. Maarten-Bas hoopt dit wel te zien: “Ik hoop dat gemeenten meer ruimte kunnen maken of creatiever mee kunnen denken met bewoners die geïnteresseerd zijn. Dat ze kijken wat nou leuke zijn plekken om tijdelijk een huisje neer te zetten waar op dat moment een transitie is voor een andere bestemming.”

Zelf tiny wonen

Leven in een tiny house brengt veel voordelen met zich mee zoals de lage kosten, een duurzamer leven, de gemeenschap en de vrijheid. Maar toch beaamt Maarten-Bas wel dat het niet voor iedereen is: “Een tiny house zou ik zeker aan kunnen raden, omdat het heel voldoenend is, maar je moet ook doorzettingsvermogen hebben, want het is een groot project met gegarandeerd veel tegenslagen, maar het is het uiteindelijk waard.”

Wil je het toch graag doen dan is zijn tip: Begin meteen met bouwen ook als je nog geen locatie hebt gevonden. “Als je begint met bouwen laat je ook aan de gemeente zien dat je serieus bent, omdat het een lang proces is om een locatie te krijgen, zijn er ook best wel veel mensen die gedemotiveerd raken of afhaken. Als je al bezig bent met bouwen dan is er geen weg meer terug. Met die stok achter de deur zorg je ervoor dat het ook echt gaat gebeuren.”

Dit is een productie in samenwerking met studenten van de School voor Journalistiek in Utrecht.