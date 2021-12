Feyenoord-trainer Arne Slot: 'Bijlow traint zaterdag hopelijk weer met de groep mee'

Justin Bijlow traint zaterdag weer voor het eerst met de groep mee. De doelman van Feyenoord is al enkele weken niet van de partij vanwege lichte klachten na een positieve coronatest. “Het gaat beter met Justin, maar nog niet perfect”, zegt trainer Arne Slot tijdens de persconferentie in aanloop naar de wedstrijd van zondag tegen Fortuna Sittard.

Vrijdag liet Bijlow zich ook al op het trainingsveld van Feyenoord zien. “Maar hij trainde niet met de groep mee”, laat Slot weten. “Het ging goed, maar het is altijd afwachten hoe hij hierop reageert. Dat is morgen ook zo, als hij hopelijk met de groep meetraint. Het blijft een race tegen de klok (voor zondag, red.)."

Guus Til staat zondag ongetwijfeld weer in de basis van Feyenoord in de lege Kuip tegen laagvlieger Fortuna Sittard. De huurling van Spartak Moskou kende een vliegende start bij Feyenoord, scoorde de ene na de andere goal, maar in de laatste weken hapert zijn productie. Slot maakt zich daar absoluut geen zorgen over.

“Dat is altijd een golvende beweging. Guus heeft veel waarde als we de bal niet hebben. Hij brengt een ongekend loopvermogen als de tegenstander de bal heeft, kan in zijn eentje twee spelers afstoppen. Hij pakt ballen af, waardoor wij weer in countermogelijkheden komen. Dat was tegen FC Twente ook zo.”

Feyenoord - Fortuna begint zondag om 16:45 uur en is uiteraard live te volgen op Radio Rijnmond.