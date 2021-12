Sparta-trainer Henk Fraser over onrust op het Kasteel: 'Als Van Stee vertrekt sta ik voor een dilemma'

Henk Fraser over onrust in het bestuur

Sparta speelt komende zondag uit bij AZ, maar eigenlijk heeft niemand het over de zware wedstrijd die in Alkmaar op het programma staat. Het is crisis op het Kasteel, met een clash tussen het bestuur en technisch directeur Henk van Stee als voorlopig dieptepunt. Stel dat Van Stee daadwerkelijk vertrekt bij Sparta, wat doet trainer Henk Fraser dan? "Daar moet ik dan wel goed over nadenken. Maar ik ga er vanuit dat het opgelost wordt."

Fraser neemt ruim de tijd om de situatie te schetsen die bij Sparta is ontstaan. "Ik ben naar Sparta gekomen op basis van de ideeën van Henk. Kan dat als hij vertrekt? Ik sta wel voor een dilemma als het misgaat, maar dat is het slechtste scenario", aldus de trainer van Sparta.

"Ik heb te maken met twee partijen. Ik werk uitstekend samen met Henk, maar ik heb ook een fantastische professionele relatie met de spelersgroep. Ik kan wel zeggen dat daar ook vriendschappen uit ontstaan zijn met bepaalde spelers. Dus als het zover komt, is dat een keuze die je moet maken. Ben je loyaal aan het plan (van Henk van Stee, red.) of is de loyaliteit richting spelersgroep groter?"

Fraser gaat er - zo zegt hij meermaals - vanuit dat hij die keuze niet hoeft te maken. "Soms sta je weleens tegenover elkaar als trainer, of als technisch of algemeen directeur. Soms is de één licht geprikkeld, dan drink je een wijntje en komt het goed. Dat is ook tussen Van Stee en mij gebeurd. Dat is normaal in de sport."

Sparta speelt zondag in Alkmaar tegen AZ. En van de bestuurlijke onrust hoeft volgens hem niets op het veld zichtbaar te zijn. "Ik denk dat spelers vooral bezig zijn met spelen. Natuurlijk krijgen ze wat mee, maar de focus ligt op het spelen van wedstrijden. Dat doe ik ook, daar ben ik voor aangesteld."

De Rotterdammers missen zondag in ieder geval keeper Maduka Okoye. Hij viel in de thuiswedstrijd tegen Ajax geblesseerd uit en is nog niet inzetbaar. Benjamin van Leer vervangt de Nigeriaan onder de lat. AZ - Sparta begint zondag op 14:30 uur.