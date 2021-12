Burgemeester Hendrik-Ido-Ambacht legt tijdelijk functie neer vanwege ziekte

Burgemeester Jan Heijkoop van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht legt tijdelijk zijn taken neer vanwege ziekte. Bij Heijkoop werd onlangs een tumor op zijn nier ontdekt, waar hij binnenkort voor wordt geopereerd.

De burgemeester laat weten dat de afgelopen maanden stressvol voor hem waren. "Zoals het er nu naar uitziet word ik voor de jaarwisseling geopereerd", zegt Heijkoop. "Ik zie de operatie met vertrouwen tegemoet en ervaar weer een zekere rust."

Daarnaast laat hij weten dat hij vele reacties van medeleven heeft ontvangen: "Dat ervaar ik als hartverwarmend."

Eerste locoburgemeester André Flach neemt tijdelijk zijn taken over. Naar verwachting zal de burgemeester in het eerste kwartaal van 2022 zijn functie weer oppakken.