Sparta maakt jaarcijfers bekend: 2,2 miljoen euro verlies maar omzet stijgt

Sparta heeft het boekjaar 2020/2021 afgesloten met een negatief resultaat van 2,2 miljoen euro. Dat staat in de openbare jaarrekeningen van de Rotterdamse club. Het eigen vermogen van de club is daardoor afgenomen naar 2,4 miljoen euro positief.

De omzet van Sparta is wel gestegen, naar 12 miljoen euro. Dat was een jaar eerder nog 10,8 miljoen euro. Daarbij groeide ook het spelersbudget van 3,4 miljoen euro in 2018/2019 naar 4,2 miljoen in de afgelopen twee seizoenen. In het huidige seizoen is dit gegroeid naar 4,7 miljoen euro. De verwachting van Sparta is dat zowel de omzet als het spelersbudget in de eredivisie verder zal stijgen volgend seizoen.

Bij het opmaken van de jaarrekening wordt er ook vooruit gekeken naar het huidige seizoen 2021/2022. "De club investeert maximaal binnen de mogelijkheden en grenzen van risico’s om het spelersbudget zo hoog mogelijk te laten zijn", meldt Sparta in een persbericht op de officiële website.

"Behoud van het eredivisieschap is namelijk cruciaal in de verdere sportieve en commerciële groei van de club. Voorafgaand aan het huidige seizoen ging Sparta in eerste instantie uit van een tekort van 2,5 miljoen euro. Vanwege de transfer van Laros Duarte, de verhuur van Abdou Harroui en aangevuld met de opbrengsten vanuit voormalig jeugdspelers (onder andere Dumfries, van Drongelen, Sankoh) is dit bijgesteld naar een prognose van circa 1,2 miljoen euro negatief voor dit seizoen."

Spelersbudget

"Het spelersbudget (onder andere salarissen en bonussen) voor dit seizoen is vastgesteld op 4,7 miljoen euro, dat is inclusief het aantrekken van Mohammed Osman ná de transferwindow. Dat is exclusief ruim 800.000 euro aan onder andere transferkosten en makelaarskosten. De prognose met een tekort van 1,2 miljoen in het huidige seizoen is de afgelopen weken aangepast vanwege een groei in commerciële inkomsten en de transfer van Maduka Okoye. De prognose wijzigt van 1,2 miljoen euro negatief naar 2,4 miljoen euro positief", meldt Sparta.