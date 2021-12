FC Dordrecht wil doorpakken met eigen jeugd en regionale amateurspelers: 'De vijver is groot'

"Het streven is dat die spelers allemaal jeugdspelers zijn", legt Kinds uit. "Maar de spelers kunnen ook uit de regio komen." Daarmee bedoelt Kinds dat FC Dordrecht ook zoekt naar spelers die momenteel in het eerste elftal van amateurclubs spelen, bijvoorbeeld in de tweede of derde divisie.

FC Dordrecht steekt 135 duizend euro in de jeugdopleiding. Volgens Kinds heeft de club daarmee het laagste budget voor de jeugdopleiding in het betaalde voetbal. Het frustreert hem dat het budget zo laag blijft, maar Kinds heeft geduld. "Gezien de omstandigheden en de beperkte middelen doen we het redelijk goed, maar het is tijd voor een vervolgstap. De club heeft een nieuw plan en daar spreekt veel ambitie uit. Het eerste elftal moet vanaf 2026 structureel in de top zes gaan spelen, met een belangrijke rol voor de jeugdopleiding", zegt Kinds.

"Zo hebben we in de afgelopen jaren met de jeugdteams promoties gemaakt, maar het is niet het niveau dat je een derde kunt laten doorstromen naar het eerste van FC Dordrecht. De lat moet omhoog in faciliteiten, middelen en trainers", vindt Kinds. Het is volgens hem ook elke week 'weer stoeien' met kleedkamers en velden bij de jeugdopleiding van FC Dordrecht. Ook werken de part-timejeugdtrainers daarnaast nog.

Talentpool

Kinds wil graag doorpakken: "Ik ga een plan presenteren hoe de jeugd van FC Dordrecht de komende vijf jaren eruit moet gaan zien." Bij die presentatie schuiven algemeen directeur Hans de Zeeuw, innovatiemanager Leon Vlemmings en de Turkse investeerder Baris Hocaoglu aan, aldus de hoofd jeugdopleiding. Die presentatie zal later deze maand of in januari moeten plaatsvinden.

Momenteel is het Onder 21-team van de club actief in Divisie 4 met een aantal andere BVO's. De hoofd jeugdopleiding van FC Dordrecht ziet graag alle jeugdteams minimaal in Divisie 2 of Divisie 3 spelen. Volgens Kinds kunnen jeugdspelers vanaf dat niveau dan beter doorstromen naar de Keuken Kampioen Divisie.

Bovendien heeft Kinds het plan om een talentpool bij FC Dordrecht op te zetten, om spelers vanuit de jeugd makkelijker naar het eerste te laten doorstromen. "Spelers die daarvoor in aanmerking komen, krijgen privileges en extra faciliteiten. Denk aan zaken als structureel video-analyse, fysieke monitoring, extra trainingsmomenten en een persoonlijk integratieplan richting eerste elftal. Dat is nog niet voor alle teams te realiseren." Ook het scoutingsapparaat moet worden uitgebreid.

'De vijver is groot'

"De jeugdopleiding heeft veel goodwill bij ouders en sponsoren", aldus Kinds. Iets wat bij het eerste elftal volgens hem deels weer terug moet komen maar mede door de prestaties van de afgelopen jaren nu minder het geval is. "De rol van FC Dordrecht binnen de stad en in de Drechtsteden kan en moet beter." Met het plan Energiek Dordt hoopt de club dan ook de volgende stap te maken, in samenwerking met mensen, organisaties en bedrijven uit de omgeving.

Het steekt Kinds wel dat enkele jeugdspelers incidenteel voor een amateurclub kiezen in plaats van FC Dordrecht, omdat de faciliteiten bij een amateurvereniging soms beter zijn dan aan de Krommedijk. "Dat zijn gemiste kansen", erkent hij. "Maar FC Dordrecht is ondanks de beperkte middelen een grote kans om in het betaalde voetbal door te breken."

Jeremy Cijntje als toenmalig speler van Heracles Almelo tegen Feyenoord. De aanvaller brak door vanuit de jeugdopleiding van FC Dordrecht | Foto: VK Sportphoto

Volgens de hoofd jeugdopleiding is het realistisch om in het seizoen 2025-2026 meer jeugd- of regiospelers in het eerste van FC Dordrecht te zien. Ondanks de aanwezigheid van betaald voetbalclubs in Breda en Rotterdam, ziet Kinds deze steden niet als concurrenten. "De vijver is zo groot", zegt Kinds. "Hier loopt er bij de amateurclubs altijd talent dat niet door clubs in Breda en Rotterdam wordt opgepikt. Bovendien ligt FC Dordrecht strategisch goed."

'Ik wil hier graag een steentje aan bijdragen'

Uiteraard ziet FC Dordrecht graag zoveel mogelijk jeugdspelers doorbreken. Op de korte termijn kunnen volgens Kinds twee à drie spelers uit de opleiding de stap naar het eerste elftal maken. Zo traint een aantal spelers al structureel met de selectie mee.

Maar de jeugdtak van FC Dordrecht kan ook voor Kinds een springplank zijn. De hoofd jeugdopleiding, die ook assistent-trainer van het eerste is, heeft namelijk ook sinds mei UEFA Pro op zak. Daarmee mag Kinds in het betaalde voetbal een club trainen.

Momenteel volgt Kinds de cursus HO Pro bij de KNVB. Als hij die afrondt, dan krijgt Kinds een diploma en behaalt hij de licentie-eis. "Mijn ambitie is echter op korte termijn hoofdtrainer worden. Dat is bij de club bekend. Ik moet kijken welke weg ik daarvoor ga bewandelen, maar ik sluit volgend jaar een rol van de hoofd jeugdopleiding niet uit. Die ligt me ook goed. Daar wil ik graag een steentje aan bij dragen." Ongeacht wat Kinds gaat doen, hij wil bij de jeugdopleiding van FC Dordrecht iets moois achterlaten.