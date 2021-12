Bloedspoor leidt naar man die politieauto's zou hebben vernield; vier verdachten Coolsingelrellen bekend

De politie is vier mannen op het spoor gekomen die betrokken zouden zijn bij de Coolsingelrellen. Drie verdachten hebben zichzelf bij de politie gemeld, zij herkenden zichzelf op de beelden die de politie in de media heeft verspreid. De politie kwam de laatste verdachte op het spoor vanwege een bloedspoor.

De eerste verdachte heeft zich donderdag al gemeld bij de politie, hij werd aangehouden. Een 44-jarige Rotterdammer volgde vrijdagmiddag zijn voorbeeld. Hij zou stenen naar ME-bussen hebben gegooid. Een 30-jarige man uit Krimpen aan den IJssel laat zich op een later moment aanhouden. De beelden van drie verdachten die zich hebben gemeld bij de politie worden van de website en sociale media verwijderd.

Een 30-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats is vrijdagmorgen aangehouden door de politie. De recherche heeft hem gevonden na sporenonderzoek: zijn bloed is gevonden op ME-voertuigen. Hij wordt verdacht van openlijke geweldpleging. De man zou vernielingen hebben aangebracht aan drie politieauto's.

Twintig rechercheurs zijn bezig met het onderzoek naar de Coolsingelrellen. Donderdag gaf de politie voor het eerst beelden van de relschoppers vrij.