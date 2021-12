FC Rijnmond over uitblinkende Orkun Kökçü bij Feyenoord: 'Hij wordt steeds ouder en dus beter'

Uiteraard ging het in FC Rijnmond ook over de eerste goal van Sinisterra tegen Heracles, die uiteindelijk na ingrijpen van de VAR door scheidsrechter Bas Nijhuis werd afgekeurd. "Een honderd procent goal", vindt voormalig Feyenoord en Excelsior-speler Luigi Bruins. "Kijk, als je honderd keer naar zo'n overtreding kijkt wordt het vanzelf iets meer wel dan niet. Maar je zag dat Nijhuis het er niet mee eens was, voor zoiets mag de VAR de scheidsrechter nooit naar de zijlijn roepen." Dennis van Eersel: "Bedenk er een tijd voor, voor de VAR. Als dat niet lukt binnen die tijd is het blijkbaar niet overduidelijk."

Ondanks die tegenslag en de snelle goal van Heracles vlak na dat moment, won Feyenoord met 2-1. Weer moeizaam, en dat terwijl Ajax vaak freewheelend wint. "Daar moet je niet naar kijken", vindt Verhaar. "Je moet blij zijn dat Feyenoord wint en goed speelt, normaal gesproken verloren ze zulke wedstrijden."

Onrust bij Sparta

In FC Rijnmond gaat het ook uitgebreid over de bestuurlijke onrust bij Sparta. Henk van Stee heeft zich na een clash met het bestuur ziek gemeld. "Ik hoop het niet, maar ik denk dat Henk van Stee de club gaat verlaten", zegt Ruud van Os op de redactievloer in gesprek met Bart Nolles. "Ik hoop dat er een oplossing komt, anders zal Fraser er voor zichzelf mogelijk ook consequenties aan verbinden", zegt ook Van Eersel.

Bruins en Verhaar geloven niet dat de onrust ook de spelers direct bereikt. "Nee, spelers hebben daar geen last van. Je merkt er wel wat van, maar ze krijgen er ook niet veel van mee", aldus Verhaar. Bruins: "Als er echt iemand gaat vertrekken kan het gaan leven. Maar meer met een trainer dan een technisch directeur."

Voor Verhaar is de strijd tussen Van Stee en algemeen directeur Manfred Laros niet nieuw. "Laros houdt altijd de hand op de knip, maar Van Stee is nu iets te ver gegaan. Het moet opgelost worden, anders gaan er slachtoffers vallen."