Sparta-icoon Wout Holverda (63) overleden

Voormalig Sparta-aanvaller Wout Holverda is op 63-jarige leeftijd overleden. Tussen 1978 en 1984 speelde hij meer dan 150 duels in het eerste elftal van Sparta. De aanvaller scoorde hierin 61 keer. Holverda was al langere tijd ziek.

In 2013 werd Alzheimer bij hem geconstateerd. Hij was niet meer in staat om zelfstandig duels van Sparta te bezoeken, maar supporters haalden hem op om naar wedstrijden te gaan en brachten Holverda weer thuis. Bekijk hieronder een reportage die wij hier destijds over maakten:

Wout Holverda speelde voor de Leidse club Roodenburg, waar hij werd gescout door Sparta. In het seizoen 77/78 werd hij overgenomen en zou hij tot 1984 met succes het shirt van Sparta dragen. Zijn grootste sportieve successen waren de wedstrijden voor de UEFA Cup tegen het Ierse Coloraine, het Oost-Duitse Carl Zeiss Jena en het Russische Spartak Moskou.

Later speelde Holverda ook nog voor Fortuna Sittard en FC Haarlem. Hij werd één keer geselecteerd voor het Nederlands elftal, maar hij werd in de wedstrijd tegen Denemarken niet opgesteld. Na zijn actieve loopbaan speelde hij nog diverse malen in het elftal van Oud-Sparta.