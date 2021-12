Het geheim van de elektrische kinderauto: ‘Ik kan geen echte Lamborghini betalen’

Eigenaar van Carkiddo, Umair Ilyas (27), had zelf al een klein wagenpark aangelegd voor zijn zoontje voor hij begon met de zaak in het centrum van Rotterdam. Hij somt op: “Een Audi Q5, een Mercedes C63 AMG, een BMW motor, een tractor en een Vespa. En ook nog een Mercedes loopauto. Maar die is niet elektrisch.”

Waarom in vredesnaam zoveel? “Mijn zoon vindt het geweldig. Lekker rondrijden. In onze winkel heeft hij elke auto wel geprobeerd.” De verschillende auto’s die zijn zoon bezit, staan verspreid over de huizen van zijn ouders, schoonouders en hemzelf. “Het is ook handig. Hij kan mee boodschappen doen. Hij in het autootje, ik er achteraan.” De kinderen kúnnen zelf sturen. Maar met een afstandsbediening kunnen de ouders de besturing overnemen en sturen of bijsturen.

Broodfabriek Meneba

Umair is geboren en getogen op Zuid. Hij werkte lang bij broodfabriek Meneba in Charlois, ook toen hij begon met Carkiddo met zijn compagnon Anis el Youzghi. Onlangs zegde hij die baan op om zich volledig op zijn zaak aan de Nieuwe Binnenweg te kunnen richten. “Ik wil altijd alles beter maken. Ook de processen in de fabriek. Maar niemand luisterde. Dan is het heel fijn als je je eigen zaak hebt en daar je ding kunt doen.” En het leuke aan zijn huidige zaak: hij maakt mensen blij. “Het is zo leuk als die kids binnenkomen en overal op klimmen.”

Zelf was hij zoals blijkt uit het wagenparkje van zijn driejarige zoon groot fan. En hij niet alleen, zegt hij. Marktonderzoek op Google – Anis en Umair keken hoe vaak men zocht naar de wagens op Google – leerde dat de vraag sinds tien jaar stijgt en sinds 2018 echt hard de lucht in schiet. “Dus zagen wij ruimte. Wij wilden het modern aanpakken met insta en andere moderne manieren van verkoop.”

De winkel aan de Nieuwe Binnenweg tegenover café Hensepeter ter hoogte van de kruising met de ‘s Gravendijkwal staat vol auto’s, vrachtwagens, trekkers, motoren en zelfs een brandweerwagen, inclusief helm en zuurstoftank. De duurste auto is een zwarte Mercedes G650 Maybach en kost 619 euro. “Vierwiel aangedreven, mega groot. Volwassenen kunnen achterop meerijden.” Fabrieken in China bouwen ze. “Dat mag niet zomaar. Ze kopen een licentie van het merk zelf. Die geeft kleurvoorwaarden en bouwvoorwaarden waar de autootjes aan moeten voldoen.”

Maximaal dertig kilo

Personaliseren, of, in vaktaal, 'customizen', kan vanwege die voorwaarden die de merken stellen niet bij de fabrikant. Dat moeten eigenaars zelf doen bij autospuiterijen of carwrappers, zegt Ilyas. “Wat wij wel doen: het kenteken personaliseren door de naam van de kleine eigenaar erop te drukken. We kunnen nummerplaten van de hele wereld afdrukken.”

Wie koopt zo'n minibolide? Het is vaak een luxe cadeau voor kinderen, ziet Ilyas. “Veel mensen geven het voor hun eerste verjaardag. Dan laten ze hun kind rijdend het verjaardagszaaltje binnenkomen. Klanten komen overal vandaan. Ze hebben allerlei nationaliteiten.” Soms rijdt hij er zelf ook op. “Ouders vragen soms: kan ik er niet een voor mezelf aanschaffen? Maar er mag eigenlijk maar maximaal dertig kilo op de meeste auto’s.”

‘Het lijkt wel een ruimteschip, met al die scherpe lijnen’

Naam: Kevin de Haan (38) voor zijn neefje Zayn Saidi (4)

Auto: Lamborghini Urus

Kevin de Haan (38) voor zijn neefje Zayn Saidi (4) | Foto: Privé

“Ik was acht toen ik in de Havenloods stond met de wens dat ik in een Lamborghini wilde zitten. Een oom had een poster uit de Panorama van een Lamborghini aan de muur hangen. Het leek wel een ruimteschip, met al die hele scherpe lijnen. Sindsdien ben ik Lamborghini-minded. Drie jaar later kocht een andere oom een Lamborghini en mocht ik af en toe mee. Zo groeide mijn liefde voor die auto alleen maar meer.”

Nu heeft De Haan een Instagrampagina (@lamborghini_dutch, 216.000 volgers), waarmee hij álle Lamborghini’s in Nederland wil fotograferen. Dat doet hij voornamelijk in het weekend. Zelf heeft hij nog geen echte kunnen aanschaffen. “Misschien in de toekomst, maar niet met mijn huidige baan als accountmanager groente en fruit. De instagrampagina is nog lastig geld verdienen omdat het om auto’s draait en niet om mij als persoon.” Hij lacht: “In de plaats daarvan kocht ik daarom maar een kleine, gifgroene Lamborghini Aventador.”

Vader-kind tijd

Die kocht hij voor zijn zoon, verzekert De Haan. “Al denkt mijn vrouw daar anders over. Mijn zoon was op dat moment een jaar oud.” Het eerste halfjaar gebruikte Kevin de auto nog niet. Daarna kon zijn zoon er wel in zitten. “Dan bestuurde ik de auto. We woonden hoog, in een flat, dus we maakten dan een uitstapje naar het park. Had ik toch weer vader-kind tijd én een lekker uitje naar buiten.”

Dit gebeurde een paar jaar geleden. “Het was in een tijd dat nog weinig mensen die kleine autootjes hadden dus we kregen veel bekijks: auto’s die stopten, wandelaars die zich omdraaiden.” Zijn zoon is inmiddels acht, dus te oud voor de auto. “Ik heb hem voor 150 euro doorverkocht.” Een paar weken geleden kocht hij een voor zijn neefje. “Misschien wat duur, maar het is eenmalig en het is gewoon super cool.” Zijn neefje is er heel blij mee. “Mijn nicht moet hem iedere dag ophalen van school met de Lambo zodat hij terug kan rijden.”

‘Als hij wil rijden zegt hij: wow, wow, wow!’

Naam: Soraya Lattig (28) en Amrish Bhagoe (29) voor hun zoon Djeevan (1)

Auto: Mercedes Benz GLS 63

Soraya Lattig en Djeevan | Foto: Privé

“Djeevan, stond op het kenteken. We hadden de auto midden in de woonkamer gezet op zijn eerste verjaardag. Strik erom. Hij kwam binnen en zei meteen: WOW! Zo noemde hij de auto op het begin ook: Wow. Als hij wil rijden zei hij: wow, wow, wow! Een van zijn eerste echte woordjes daarna was ook ‘auto’. Djeevan is gek van auto’s. Zijn meeste cadeaus zijn auto’s. Als hij naar tekenfilms kijkt, dan bekijkt hij auto’s, hij staat ermee op en gaat ermee naar bed.”

Van een vreemde heeft Djeevan zijn liefde voor auto's niet, vertelt zijn moeder Soraya Lattig (28). “Zijn vader had sinds zijn negentiende telkens een nieuwe autowens. Dan had hij er eentje en stelde hij zich weer een nieuw doel waar hij voor ging sparen. Daar heeft hij heel wat jaren van kunnen genieten. Maar toen gingen we een huis kopen in Zwijndrecht en kregen we een kind. De prioriteiten kwamen ergens ander te liggen.”

Djeevans vader is Amrish Bhagoe (29), samen wonen ze in een eengezinswoning in Zwijndrecht. Lattig en Bhagoe werken allebei in de zorg. “Wij zijn echte familiemensen. We vieren echte Surinaamse verjaardagen. Zo’n feestmoment is belangrijk voor ons. Dan willen we een mooi cadeau geven en gaan we lekker uitgebreid eten.”

Botsen

Bhagoe en Lattig zeiden altijd tegen elkaar: wij gaan niet beginnen aan die dure cadeaus. “En dan doe je het toch. Als je eenmaal een eigen kind hebt merk je hoe leuk het is om een grote glimlach op het gezicht van je kind te zien. Daar doe je het voor. Maar, hebben we ook afgesproken: we doen niet te gek. Deze auto was voor zijn allereerste verjaardag. En we hebben één gezamenlijk cadeau gekocht als ouders.”

Djeevan en Soraya gaan minstens twee keer per week naar buiten met de auto. “Hier in onze straat in Zwijndrecht hebben nog niet zoveel mensen een elektrische kinderauto. Dus we krijgen veel bekijks en hebben zo een praatje. Zo spreek je je buren ook nog eens!” Verder dan de straat komen ze niet. “Ik vind het toch nog een beetje eng, zo’n bestuurbaar apparaat. Dat wil ik op rustig, bekend terrein besturen. Anders ben ik bang dat de auto ergens tegenaan botst.”

‘Als hij dadelijk groter wordt, dan moet dit het einde voor hem zijn’

Naam: Emrah Alver (34) voor zijn zoon Mirac (8,5 maanden)

Auto: Audi RS Q8 (zwart)

Mirac in een Audi RS Q8 | Foto: Privé

Momenteel is het vooral decoratie op de babykamer van zijn zoon, geeft Emrah Elver toe. “Is stoer toch? In een kinderkamer voor een jongen. En ik wil gewoon wat aan hem geven. Als hij erin zit en ik geef met de afstandsbediening gas, dan zit hij nog niet helemaal stevig genoeg. Als hij dadelijk groter wordt, dan moet dit het einde voor hem zijn. Toen ik jong was had je zo’n racebaan met van die handpistooltjes waar je gas mee kon geven over een achtbaan. Dat vond ik al geweldig. Hoe moet dit dan nu wel niet zijn? Dat je er zelf in kunt rijden!”

Emrah koos specifiek voor een Audi RS Q8. “Als je kijkt naar BMW zie je dat de lijnen nog steeds hetzelfde zijn. De grill is hetzelfde, de achterlichten zijn hetzelfde. Saai. Terwijl bij Audi elk model uniek is. Je ziet bij iedere generatie auto’s een verbetering en daarbij is het eindstation de RS Q8. Er is niets daarboven, niets wat het evenaart. Audi is mijn droomauto, dat is deze auto altijd al geweest. Hoe dat komt, weet ik niet precies. Mijn vader is gek van Mercedes. Maar daar heb ik niets mee. En nu ik mijn gezin aan het uitbreiden ben, is het ook handig. Deze auto heeft ook een gezinsgrootte, meer comfort. ”

Tandenbleker

Toen duidelijk werd dat hij, eigenaar van Tandenbleker Nederland die zo ver uitgebreid is dat ze inmiddels in vier landen met veertig vestigingen zitten, genoeg geld had om zijn droomauto te kopen, ging hij meteen op zoek naar een kleinere versie van de RS Q8. Voor zijn zoon Mirac, 8,5 maand oud. “Ik dacht: 'ik haal hem alvast'. Precies dezelfde als ik binnenkort zou gaan hebben.”