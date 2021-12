Politie vindt 3D-printers en wapens; zes mensen aangehouden

De politie heeft diverse vuurwapens en 3D-printers gevonden in meerdere panden in de regio Rijnmond. In totaal zijn er twaalf huizen doorzocht, volgens de politie is er een waar "arsenaal" gevonden. Vanwege de vondst zijn er zes mensen aangehouden.

Van de verdachten wordt één persoon inmiddels niet meer als verdachte beschouwd. Een 31-jarige man uit Barendrecht is weer op vrije voeten, maar blijft verdacht in de zaak. Drie andere verdachten, een 37-jarge man uit Yerseke, een 40-jarige man uit Den Haag en een 43-jarige vrouw uit Den Haag zijn voorgeleid. Zij moeten twee weken in bewaring. Een 59-jarige man uit Yerseke is ook voorgeleid, hij mag zijn proces thuis afwachten.

De huiszoekingen vonden plaats in Rotterdam, Den-Haag, Dordrecht, Papendrecht, Bergen op Zoom, Halsteren en Yerseke. De politie kwam de panden - woonhuizen en bedrijfspanden - op het spoor na een lopend onderzoek. Laatst vond de politie ook al 3D-printers en wapenonderdelen in een huis in Rhoon.