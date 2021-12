Winkeliers zetten alle zeilen bij om coronazelftests te kunnen aanbieden

Bij eerste winkel zijn ze toevallig net wel uitverkocht. "Maar ze moeten voor vijf uur binnenkomen met de post", zegt een medewerker. "Ze zijn vanaf Schiphol met allerlei auto's aan het rijden door het hele land. Er zijn er ook nog twee miljoen onderweg voor volgende week", vult zij aan. "We hebben er genoeg besteld en als ik iedere keer dat iemand een test komt kopen een euro zou krijgen dan was ik nu miljonair geweest", lacht ze.

Er is bij de volgende winkel nog ruim aanbod, maar ze staan niet meteen in het zicht. "Als het goed is kun je ze bij de kassa krijgen", vertelt een medewerker. Het is een manier om te voorkomen dat mensen de tests gaan hamsteren. "Ik mag er drie per klant verkopen en heb er nu nog acht liggen", zegt de kassamedewerker. "Sommigen willen er gelijk tien", vertelt ze. In totaal zijn er bij vier van de vijf winkels nog zelftests verkrijgbaar.