FC Dordrecht delft het onderspit tegen Roda JC; Dylan Vente maakt een hattrick

Het duel begon met een minuut stilte ter nagedachtenis van de overleden oud-trainer Simon Kistemaker, die furore maakte bij DS '79, de voorganger van FC Dordrecht. De thuisploeg speelde daarom ook met rouwbanden.

In de levendige beginfase zette Roda JC meteen flink aan. FC Dordrecht had in de derde minuut geluk, omdat een doelpunt van Dylan Vente werd afgekeurd. Doelman Liam Bossin bokste een schot van Xian Emmers voor de voeten van de oud-Feyenoorder, maar Vente stond daarbij buitenspel.

Ondanks de vurige start van de Limburgers, kwam de thuisploeg op voorsprong. Jacky Donkor sneed vanaf de linkerkant naar binnen en haalde met rechts uit. Roda JC-doelman Rody de Boer verwerkte de bal niet goed, waarna Mathis Suray simpel de 1-0 in het doel tikte. Lang kon FC Dordrecht echter niet genieten van de voorsprong. De eerste aanval van Roda JC na de openingsgoal was direct raak. Op de doellijn gaf Patrick Pflücke de bal het laatste zetje (1-1).

Na het energieke begin van de wedstrijd, waren er een tijdje geen kansen meer. Dat veranderde in het slotkwartier van de eerste helft, waarin FC Dordrecht niet aan te pas kwam. Zo schoot Bryan Limbombe drie keer voor Roda JC. Het eerste ging net naast, het tweede schot werd geblokt en het derde werd in de korte hoek gepakt door Bossin. Tien minuten voor de rust gleed Alessio Miceli namens FC Dordrecht bijna een voorzet van Stefano Marzo in eigen doel. In de blessuretijd kopte Guus Joppen een hoekschop naast.

Voormalig-Feyenoorder Vente driemaal trefzeker

In de tweede helft was het enige tijd wachten op gevaar. Op het uur kreeg FC Dordrecht een grote kans. Invaller Stijn Meijer mocht alleen op doelman De Boer af, die met zijn benen het schot van de spits pareerde. Vier minuten mocht Roda JC wel juichen. Vente stond helemaal vrij en schoot op aangeven van Amir Absalem de 1-2 op het scorebord.

Toine van Huizen zag bij de tweede goal van Roda JC een overtreding en kreeg na protest bij de scheidsrechter een gele kaart.

Achttien minuut voor tijd beslisten de bezoekers de wedstrijd. Xian Emmers haalde aan de rechterkant van het strafschopgebied uit en trapte uiteindelijk de 1-3 binnen. Bij dit doelpunt van Roda JC zag FC Dordrecht-doelman Bossin er niet goed uit. Drie minuten werd de nederlaag nog erger voor de Schapenkoppen: Vente tekende met een goed geplaatst schot aan voor zijn tweede goal van de avond (1-4). Meijer belandde uiteindelijk met de 2-4 nog in de statistieken van de wedstrijd. Vente voltooide in de blessuretijd zijn hattrick na een goede loopactie (2-5).

Dylan Vente maakte zijn eerste hattrick van het seizoen voor Roda JC.

FC Dordrecht - Roda JC 2-5 (1-1)

7' 1-0 Mathis Suray

8' 1-1 Patrick Pflücke

64' 1-2 Dylan Vente

72' 1-3 Xian Emmers

75' 1-4 Dylan Vente

84' 2-4 Stijn Meijer

90+2' 2-5 Dylan Vente

Opstelling FC Dordrecht: Bossin; Mannes, Van Huizen, N'Diaye, Savastano; Suray, Vermeulen (54' El Azzouzi), Miceli (86' Wielzen), Pascu, Donkor; Agrafiotis (54' Meijer)