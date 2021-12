Nieuwe voorrangsregeling biedt woningzoekenden in Hoeksche Waard uitkomst

Dankzij een nieuwe regeling kunnen gemeenten binnenkort eigen inwoners voorrang geven bij de aankoop van een nieuwbouwwoning. Het plan is met gejuich ontvangen, ook in gemeente Hoeksche Waard. "We doen dit om onze starters en jongeren ook écht op weg te helpen."

Er is best een grote groep jongeren die 'gewoon' in de Hoeksche Waard wil wonen. "Sterker nog, ze willen in hun eigen dorp blijven wonen," vertelt Piet van Leenen, wethouder Volkshuisvesting bij die gemeente. Hij is daarom blij met de voorrangsregeling waarmee demissionair minister van Binnenlandse Zaken, Ollongren, afgelopen maand op de proppen kwam. "De vraag naar jongeren- en starterswoningen, zoals studio's en eenpersoonswoningen, is heel groot."

Het plan maakt het mogelijk voor gemeenten om eigen inwoners voorrang te bieden wanneer zij een nieuwbouwwoning willen kopen. Het gaat om woningen tot 355 duizend euro, maximaal dertig procent van de woningen mag op deze wijze worden toegewezen. Volgens het regeling komen ook mensen die 'economische binding' met de plaats hebben in aanmerking, zoals docenten, brandweerlieden en verpleegkundigen.

Voor de Hoeksche Waard zou het plan uitkomst bieden meent wethouder Van Leenen. "In de categorie tot 355.000 euro bouwen wij toch wel 70% van ons volume." In de gemeente worden zo'n 500 woningen per jaar gebouwd vertelt hij, wat betekent dat 350 nieuwe huizen middels de regeling bij regiogenoten terecht kunnen komen. "We doen dit om onze starters en jongeren ook écht op weg te helpen."

Samenwerken met ontwikkelaars

Voor de Hoeksche Waard is het lastig om woningen op eigen grond te bouwen. De gemeente bezit vrij weinig eigen grond, veel land is al in het bezit van ontwikkelaars; zo is er minder zeggenschap om te bepalen wat er precies op die grond gebouwd gaat worden. "Het komt op onderhandelen aan met die ontwikkelaars," erkent Van Leenen. Die ondernemers moeten overtuigd worden om in het lage segment te bouwen, alleen verdienen zij er minder aan dan aan dure nieuwbouwwoningen.

De gemeenteraad is voorbereid. Er werd recentelijk een motie unaniem aangenomen waarin staat dat de focus in de woningbouw op het lagere segment moet liggen. Van Leenen: "Dat weet elke ontwikkelaar, dat ze gewoon in die categorie moeten bouwen. Dus we bouwen, of we bouwen niet. Het betekent dat elke ontwikkelaar dat weet en daar rekening mee houdt."

Omdat de Hoeksche Waard dichtbij de Randstand ligt, bestaat de kans dat steeds meer nieuwbouw wordt gekocht door mensen die niet in de grote steden terechtkunnen. Ook investeerders kunnen potentieel grote hoeveelheden nieuwbouw opkopen. Of dat beide al gebeurt? "We houden het nauwkeurig in de gaten. Maar valt niet tegen."