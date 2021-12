Het weer van vandaag: regenachtig met enkele opklaringen

Vandaag een grijze dag in het Rijnmondgebied met eerst plaatselijk nevel of mist. Vanaf het middaguur gaat het vanuit het westen overal regenen. Eind van de middag wordt het vanuit het zuidwesten tijdelijk droog en volgen ook enkele opklaringen. De temperatuur komt uit op een graad of 7. Er waait eerst een zwakke tot aan zee matige zuiden- tot zuidwestenwind. Vanmiddag staat er een matige en aan zee krachtige westenwind.

Vanavond en vannacht is het wisselvallig met verspreid over de regio buien. De temperatuur komt niet lager uit dan een graad of 4. Er waait een matige en aan zee vrij krachtige wind uit richtingen tussen zuidwest en west.

Morgen is een dag met veel bewolking en nauwelijks zon en valt er verspreid wat lichte regen of een bui. Toch lijken de droge perioden de overhand houden. De temperatuur komt eerst uit op een graad of 6, in de loop van de middag wordt het wat kouder en eind van de middag is het een graad of 4. Tijdens pakjesavond blijft het vrijwel overal droog.

Vooruitzichten

In de nieuwe werkweek is het wisselvallig en waterkoud. Af en toe valt er regen of een bui, er bestaat een kleine kans op natte sneeuw. In de middag wordt het 5 tot 7 graden, in de nacht ligt de temperatuur in het oosten van de regio iets boven het vriespunt.

Gemiddelde temperatuur

Tussen 1 tot 10 december bedraagt de gemiddelde maximumtemperatuur op Rotterdam Airport 7,5 graden en de minimumtemperatuur 2,4 graden. Er valt gemiddeld 27,8 mm neerslag.