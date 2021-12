Amateurvoetbal: Excelsior Maassluis voor tweede week op rij onderuit, Barendrecht geeft zege in slotfase uit handen

Veel wedstrijden die dit weekend op het programma stonden, werden uitgesteld omdat amateursporters na 17.00 uur niet meer mogen trainen en dus niet optimaal voorbereid aan wedstrijden kunnen beginnen. Dat gold niet voor Excelsior Maassluis en Barendrecht, omdat zij nog in de KNVB Beker actief zijn. En dus gingen hun duels nog wél door.

Of ze daar bij Excelsior Maassluis achteraf zo blij mee waren, is maar de vraag. Op De Boshoek verloor de ploeg met 1-0 van HHC Hardenberg, terwijl het zelf toch voldoende kansen kreeg om in ieder geval één keer te scoren. Met name Excelsior Maassluis-verdediger Omar El Baad was in de tweede helft dichtbij een doelpunt, maar faalde oog in oog met de doelman van HHC. Dat deed oud-prof Jesper Drost van HHC Hardenberg niet: 1-0.

Gescoord werd er daarna niet meer, waardoor Excelsior Maassluis zijn tweede nederlaag op rij leed. De ploeg van Dogan Corneille blijft daardoor steken op de tiende plaats, met negentien punten uit veertien duels.

Bekijk hier het interview met Excelsior Maassluis-middenvelder Omar Ouali. Tekst gaat verder onder de video.

Barendrecht geeft het weg

Barendrecht had voorafgaand aan het duel met DVS'33 al sinds 30 oktober geen wedstrijd meer gespeeld. Dat het de ploeg van Richard Elzinga tegen DVS'33 in de beginfase aan wedstrijdritme leek te ontberen, was dan ook niet zo gek. Het leverde na zestien minuten alleen wel een tegendoelpunt op via Quincy Veenhof, na een zwak optreden van de Barendrechtse achterhoede.

Barendrecht ging direct in de achtervolging, al duurde het een hele voordat het de gelijkmaker mocht noteren. Dat gebeurde toen de doldwaze Ugur Altintas-minuten aanbraken. In minuut 54 zette de middenvelder Barendrecht op gelijke hoogte, om twaalf minuten later de 2-1 binnen te schieten. De drie punten leken binnen voor Barendrecht, tot het vier minuten voor tijd tot nog compleet misging. Via Adriaan Kruisheer kwam de ploeg uit Ermelo op gelijke hoogte.

Barendrecht schiet met het gelijkspel niet veel op. De ploeg van Richard Elzinga blijft dertiende in de derde divisie, met veertien punten uit elf duels. Hoe dan ook heeft Barendrecht wedstrijdritme op kunnen doen voor de bekerclash met Ajax, op 15 december in de Johan Cruijff Arena.

Bekijk hier het interview met Barendrecht-speler Ugur Altintas.