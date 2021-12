Volg live Zuid-Holland Sport: Excelsior Maassluis en Barendrecht nog één keer in actie voor de winterstop

Nog één keer voor de winterstop staat er vandaag competitievoetbal op het programma, al werden vrijwel alle duels dit weekend uitgesteld. Maar niet getreurd: Excelsior Maassluis en Barendrecht komen vandaag wél in actie. Mis vanaf 14.00 uur niets van deze duels via Radio Rijnmond.

Voor amateursporters is het sinds kort verboden om na 17.00 uur te trainen. Bepaald geen ideale voorbereiding voor een wedstrijd in het weekend. De KNVB liet de teams desondanks vrij om toch nog in actie te komen. In de praktijk bleek dit onhaalbaar en werden vrijwel alle duels uitgesteld. Maar omdat Excelsior Maassluis en Barendrecht nog in de KNVB Beker actief zijn, mogen zij nog wél trainen na 17.00 uur. En dus gaan de duels van deze twee regioploegen toch door.

Op bezoek bij HHC Hardenberg hoopt Excelsior Maassluis zich te revancheren na de 2-0 nederlaag bij Katwijk, een week eerder. Makkelijk wordt dat bepaald niet voor de ploeg van Dogan Corneille. HHC is al sinds eind oktober ongeslagen en verzamelde evenveel punten als de ploeg uit Maassluis.

Eindelijk weer een wedstrijd voor Barendrecht

Voor Barendrecht mooi meegenomen om toch nog een duel te spelen voor de winterstop ingaat. De ploeg van Richard Elzinga speelde namelijk al sinds 30 oktober (!) geen officieel duel meer, door coronabesmettingen. Het thuisduel met DVS'33 lijkt op papier een lastige. De ploeg uit Ermelo verzamelde zeven punten meer dan Barendrecht, al speelde het ook twee duels meer.

Luister hier live naar Zuid-Holland Sport.