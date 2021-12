Regioclubs blij met beslissing KNVB om competitie stil te leggen: 'Wedstrijden spelen zonder te trainen compleet onverantwoord'

Vlak voor het thuisduel zaterdag met DVS'33, dat eindigt in een 2-2 gelijkspel, tuurt Barendrecht-voorzitter Martin Seltenrijch richting het veld. Zijn ploeg komt voor het eerst sinds 30 oktober (!) in actie, maar echt blij lijkt Seltenrijch niet. Niet zo vreemd ook. Na het duel met de ploeg uit Ermelo zit het er voorlopig qua competitievoetbal op voor Barendrecht. Wéér anderhalve maand wachten.

"Wij mogen nu wel trainen, maar na Ajax-uit is dat ook weer over. Bovendien gaan andere clubs niet spelen als ze niet kunnen trainen. En dat begrijp ik heel goed", vertelt Seltenrijch.

Dat Barendrecht, overigens net als Excelsior Maassluis, nog wel mag trainen, heeft het te danken aan het feit dat het nog in het KNVB Bekertoernooi actief is. Recent maakte het kabinet bekend dat amateursporters de komende tijd na 17.00 uur niet meer mogen trainen. Maar Excelsior Maassluis en Barendrecht worden in dit geval dus tijdelijk gezien als 'profclubs'.

Bekijk hier het interview met Barendrecht-voorzitter Martin Seltenrijch. Tekst gaat verder onder de video.

"Natuurlijk ben ik blij met de uitzonderingspositie. Ik heb ook genoeg motivatie, mede omdat ik ooit nog hogerop wil in mijn carrière. Maar de situatie is niet makkelijk. Je kunt nu trainen, maar weet niet tot wanneer. Ik wil gewoon lekker voetballen", verzucht Ugur Altintas, speler van Barendrecht.

20.00 uur

Ook Excelsior Maassluis mag voorlopig trainen wanneer het wil. En dus kon het zaterdag ook 'gewoon' spelen, tegen HHC Hardenberg (1-0 nederlaag). "Puur dankzij HHC is dit duel doorgegaan. Zij mochten niet trainen maar wilden dit duel toch spelen. Fijn, maar ik begrijp verder helemaal niets van de maatregel ", zegt Hans Pieters, vicevoorzitter van Excelsior Maassluis. "Waarom leg je de grens niet bij 20.00 uur? Dan kan er nog wel worden getraind én blijft iedereen in beweging."

De voorbije dagen kwamen er in het hele land initiatieven op gang om op ongebruikelijke tijden te gaan trainen. Zo besloot tweededivisionist Quick Boys om 05.00 uur te trainen, aangemoedigd door een grote groep supporters. Dat soort praktijken hoeven we bij Barendrecht en Excelsior Maassluis niet te verwachten. Pieters: "In Maassluis zijn we uitslapers, dus dat gaan we niet doen." Seltenrijch: "De meeste trainers en spelers hebben een fulltime baan, dus dan kun je niet overdag trainen."

FC Emmen en Ajax

Op dit moment ontspringen Excelsior Maassluis en Barendrecht de dans dus nog. Maar met uitduels in de KNVB Beker bij respectievelijk FC Emmen op 14 december en Ajax op 15 december ziet het er bepaald niet goed uit. Verliest een regioploeg, dan moet het wat trainen betreft vanaf dat moment ook met creatieve oplossingen komen.

Bekijk hier het interview met Barendrecht-speler Ugur Altintas. Tekst gaat verder onder de video.

Voor ASWH en SteDoCo is dat al de harde realiteit. Maar verwacht ook bij deze clubs geen Quick Boys-achtige praktijken. ASWH traint bijvoorbeeld nauwelijks meer. John Middendorp, voorzitter van ASWH: "Alleen op zaterdag. Waarschijnlijk gaan we nog wel wat oefenwedstrijden spelen. Maar een wedstrijd met een hoge intensiteit spelen zonder te trainen, is compleet onverantwoord."

Woorden waarin SteDoCo-voorzitter John den Hartog zich wel kan vinden. "Bij ons zijn er ook nog een aantal spelers die herstellende zijn van een coronabesmetting. Die kun je niet zomaar een wedstrijd laten spelen."

Bekijk hier het interview met Hans Pieters, vicevoorzitter van Excelsior Maassluis.

En dus zijn de clubs blij dat de KNVB eerder deze week de beslissing nam om de laatste twee speelrondes voor de winterstop uit te stellen. De bedoeling is dat er dan vanaf het weekend van 15 januari weer wordt gevoetbald. Den Hartog: "Wat mij betreft gaan we dit seizoen langer door om alle wedstrijden in te halen. Dat lijkt mij een prima oplossing. Maar dan hoop ik wel dat dat vanaf half januari weer kan."

Volgens Seltenrijch heeft het kabinet eigenlijk geen andere keuze. "Sporten is gezond, dus dat moet zo snel mogelijk weer kunnen. En bovendien: straks hebben de ziekenhuizen het rustiger doordat het aantal besmettingen lager is, maar lopen de fysio's over van grote groepen mensen met sportblessures. Dat wil je toch ook niet?"

Lagere elftallen spelen wél wedstrijden

Voor de spelers van de eerdergenoemde clubs wacht waarschijnlijk een saaie periode zonder al te veel voetbal. De voorzitters van de clubs gaan zich daarentegen bepaald niet vervelen. Seltenrijch: "De jeugdploegen en lagere seniorenelftallen, zoals het 35-pluselftal, blijven wel gewoon wedstrijden spelen. Die trainden toch vaak maar één keer per week, dus voor hen is het risico kleiner." Middendorp: "Het is bij dat soort ploegen toch anders dan bij een eerste elftal. Een compleet andere intensiteit."