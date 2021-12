Het weer van vandaag: bewolkt en lokaal een bui

Er is vandaag veel bewolking en lokaal valt soms nog wat regen of een bui. In de loop van de dag neemt de neerslagkans wel steeds verder af met lokaal een opklaring. Er staat een veranderlijke wind die zwak is boven land en matig aan zee. Met 5 of hooguit 6 graden is het opnieuw waterkoud vandaag.

IPakjesavond verloopt bewolkt en vrijwel overal droog, de temperaturen dalen geleidelijk en komen vannacht uiteindelijk uit tot rond het vriespunt in het oosten van de regio, tot 2 graden aan zee. Er kunnen zeker vannacht ook enkele opklaringen voorkomen waarin het lokaal glad zou kunnen worden door bevriezing van natte weggedeelten. Er staat nauwelijks wind.

Morgen is er veel bewolking met lokaal in de ochtend nog een opklaring en is het meest droog, morgenmiddag volgt vanuit het westen opnieuw regen die in de avond mogelijk overgaat in natte sneeuw. Met 3 of 4 graden is het bovendien vrij koud. De wind komt uit een zuidelijke richting en neemt geleidelijk toe naar matig boven land tot vrij krachtig aan zee, kracht 3 tot 5.

Vooruitzichten

Veel bewolking en van tijd tot tijd wat neerslag, soms kan dat tijdelijk ook winterse neerslag zijn in de vorm van wat natte sneeuw. De maxima liggen vaak rond de 5 graden en in de nachten, zeker verder landinwaarts, soms rond het vriespunt met kans op lokale gladheid.

Gemiddelde temperatuur

Tussen 1 tot 10 december bedraagt de gemiddelde maximumtemperatuur op Rotterdam Airport 7,5 graden en de minimumtemperatuur 2,4 graden. Er valt gemiddeld 27,8 mm neerslag.