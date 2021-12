Feyenoord ontvangt Fortuna Sittard in De Kuip; volg het duel live op Radio Rijnmond

Bryan Linssen in een eerdere wedstrijd tussen Feyenoord en Fortuna Sittard | Foto: VK Sportphoto - Yannick Verhoeven

Feyenoord mag in de eredivisie zondag 5 december aan de bak tegen Fortuna Sittard. Krijgen de Rotterdammers punten cadeau, of zullen zij er hard voor moeten werken? Rijnmond Sport volgt dit duel op de voet.

Om 16:45 uur is Feyenoord dus aan de beurt. De Rotterdammers treffen in De Kuip laagvlieger Fortuna Sittard. In Rotterdam-Zuid zijn Sinclair Bischop en Dennis van Eersel de commentatoren.

In Radio Rijnmond Sport hoef je dus niets van Feyenoord-Fortuna Sittard. Bart Nolles presenteert de show. Robert Maaskant is de analist bij beide duels. Radio Rijnmond Sport begint om 14:00 uur en duurt tot en met 19:00 uur.

Wil je meepraten over Feyenoord-Fortuna Sittard? Laat dan onder dit bericht een reactie achter. Er is ook een liveblog over deze wedstrijd.

Feyenoord - Fortuna Sittard (Aftrap 16:45 uur)

Opstelling Feyenoord: n.n.b.