Gaan Feyenoord en Sparta met een goed gevoel Pakjesavond in? Volg de wedstrijden live op Radio Rijnmond

Bryan Linssen in een eerdere wedstrijd tussen Feyenoord en Fortuna Sittard | Foto: VK Sportphoto - Yannick Verhoeven

Feyenoord en Sparta mogen zondag 5 december aan de bak. Krijgen de Rotterdamse clubs punten cadeau, of zullen zij er hard voor moeten werken? Rijnmond Sport volgt deze eredivisieploegen op de voet.

Sparta is het eerste Rotterdamse team die in actie komt. De Kasteelclub gaat om 14:30 uur bij AZ op bezoek. De mannen van trainer Henk Fraser hopen een onrustige week in de bestuurskamer met een goed gevoel af te sluiten. Vanuit Alkmaar doen Dennis Kranenburg en Sander Verrips verslag.

Om 16:45 uur is Feyenoord aan de beurt. De Rotterdammers treffen in De Kuip laagvlieger Fortuna Sittard. In Rotterdam-Zuid zijn Sinclair Bischop en Dennis van Eersel de commentatoren.

In Radio Rijnmond Sport hoef je dus niets te missen van AZ-Sparta en Feyenoord-Fortuna Sittard. Bart Nolles presenteert de show. Robert Maaskant is de analist bij beide duels. Radio Rijnmond Sport begint om 14:00 uur en duurt tot en met 19:00 uur.

Wil je meepraten over Feyenoord-Fortuna Sittard? Laat dan onder dit bericht een reactie achter. Er verschijnt later ook een liveblog over deze wedstrijd op deze pagina.

Feyenoord - Fortuna Sittard (Aftrap 16:45 uur)

Opstelling Feyenoord: n.n.b.