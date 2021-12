TERUGLEZEN: Feyenoord-Fortuna Sittard (5-0)

Guus Til wipt de bal over Fortuna-doelman Van Osch | Foto: VK Sportphoto - Yannick Verhoeven

Feyenoord mocht in de eredivisie aan de bak tegen Fortuna Sittard. Rijnmond Sport volgde dit duel op de voet.

Wil je napraten over Feyenoord-Fortuna Sittard? Laat dan onder dit bericht een reactie achter. Er was ook een liveblog over deze wedstrijd.

Feyenoord - Fortuna Sittard 5-0 (2-0)

8' 1-0 Guus Til

26' 2-0 Bryan Linssen

52' 3-0 Bryan Linssen

63' 4-0 Luis Sinisterra

89' 5-0 Alireza Jahanbakhsh

Opstelling Feyenoord: Marciano; Pedersen, Geertruida, Senesi, Malacia; Aursnes, Kökçü (30' Jahanbakhsh), Til (67' Nelson); Toornstra (83' Diemers), Linssen (67' Dessers), Sinisterra (83' Bannis)