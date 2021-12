LIVEBLOG: Engels en Van Leer verschijnen aan de aftrap bij Sparta voor het duel met AZ

In Alkmaar treft Sparta de revelatie van de vorige eredivisieseizoenen. AZ is in de eredivisie de tegenstander voor de Kasteelclub. Rijnmond Sport doet uitgebreid verslag.

Het is een bewogen week voor Sparta geweest. Zo was er onrust in de bestuurskamer tussen algemeen directeur Manfred Laros en technisch directeur Henk van Stee. Afgelopen vrijdag werd het droevige nieuws bekend dat Sparta-icoon Wout Holverda is overleden.

Sparta hoopt dus met een stunt bij AZ deze week af te sluiten. Hoewel de Alkmaarders voorlopig nog geen goed seizoen kennen, zou één punt of drie punten in het AFAS Stadion een geweldige prestatie zijn voor de mannen van trainer Henk Fraser.

In Radio Rijnmond Sport mis je niets van AZ-Sparta. Dennis Kranenburg en Sander Verrips zijn de commentatoren in Alkmaar. Bart Nolles presenteert de show. Robert Maaskant analyseert de wedstrijd. AZ-Sparta begint om 14:30 uur.

Luister hieronder live mee naar Radio Rijnmond Sport:

Wil je meepraten over AZ-Sparta? Laat dan onder dit bericht een reactie achter. Er is ook een liveblog rondom dit duel.

AZ - Sparta (Aftrap 14:30 uur)

Opstelling Sparta: Van Leer; Masouras, Vriends, Beugelsdijk, Pinto; Abels, Smeets, Auassar, Van Crooij; Thy, Engels