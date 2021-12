25-jarige man overlijdt onder gekantelde trekker tijdens noodlottige reddingsoperatie van de weg geraakte auto, bestuurder bleek onder invloed

De gekantelde trekker bij de sloot langs de Dorpsweg in Hoogblokland. | Foto: ZHZ Actueel

In Hoogblokland is vannacht een 25-jarige man uit Noordeloos overleden toen hij met zijn trekker een van de weg geraakte bestelbus uit de sloot probeerde te takelen. De bestuurder van de bestelwagen heeft volgens de politie een proces-verbaal gekregen voor rijden onder invloed.

De bestelbus raakte aan de Dorpsweg van de weg en belandde in de sloot. Het slachtoffer komt volgens de politie uit Noordeloos. Het slachtoffer kende de inzittenden van de bestelwagen volgens de politie en wilde hen helpen door hun auto met zijn trekker uit de sloot takelen. Toen hij daarmee bezig was, kantelde de tractor. Die viel toen op hem. Het was toen 03.15. Daarna overleed hij. Toegesnelde hulpdiensten hebben de man niet meer kunnen redden.

De drie inzittenden van de bestelwagen bleven ongedeerd. De politie laat weten dat tegen de bestuurder van de bestelwagen een proces-verbaal opgemaakt is voor rijden onder invloed.