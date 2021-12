Sportoverzicht: Lucinda Brand blijft maar winnen, Feyenoord Vrouwen onderuit in Eindhoven

Brand kwam in Boom wederom solerend over de finish. Op 01:38 minuut kwam Ceylin del Carmen Alvarado pas over de streep. De Rotterdamse eindigde als zevende in de koers. Op de ranglijst van de Superprestige staat Brand bovenaan met 71 punten, drie punten meer dan Denise Betsema. Er zijn nog drie wedstrijden te rijden.

Feyenoord verliest topper in eredivisie vrouwen

Op De Herdgang heeft Feyenoord zondagmiddag een nederlaag geleden in de eredivisie vrouwen. PSV was met 1-0 te sterk voor de Rotterdamse dames. Het enige doelpunt werd in de tweede helft gescoord door Maruschka Waldus. Voor de rust kregen de Eindhovense vrouwen de meeste kansen. In de slotfase van het duel zette Feyenoord aan, maar dit offensief mocht niet meer baten.

Tekst gaat verder onder de video.

Na dit verlies blijft Feyenoord op de derde plaats staan. Het team van coach Danny Mulder heeft uit elf wedstrijden in totaal negentien punten gepakt. Excelsior pakte vrijdag op eigen veld een punt tegen sc Heerenveen. De Kralingse dames speelden met 2-2 gelijk. Sabrine Ellouzi en Daniele Noordermeer scoorden voor de thuisploeg. Na elf duels heeft Excelsior met zes punten nog altijd de rode lantaarn in het bezit.

Korfbal League: PKC haalt flink uit, weer een nederlaag voor KCC

In Groep B van de Korfbal League gaf PKC zaterdag een pak slaag aan TOP. De Papendrechters waren in de eigen hal met 35-18 te sterk voor de Sassenheimers. Pas na de rust, toen het 15-10 stond, liep PKC flink uit. Na deze zege blijft het team van coach Wim Scholtmeijer de koppositie in de poule met DVO delen. Beide teams hebben zes punten uit drie wedstrijden en spelen volgende week tegen elkaar.

KCC moet nog altijd wachten op de eerste punten. In het derde duel van Groep A ging de ploeg uit Capelle aan den IJssel met 30-16 onderuit tegen Fortuna uit Delft. De laatste plaats in deze poule wordt momenteel gedeeld door Dalto en KCC. Volgende week staat KCC-Dalto gepland.

Overige uitslagen

Basketbal (eredivisie dames): Jolly Jumpers - Binnenland (72-81)

Handbal (eredivisie heren): DFS Arnhem - Feyenoord Handbal (25-30)

Waterpolo (eredivisie heren): De Ham - ZPB (11-12)

Waterpolo (eredivisie heren): SVH - USZC (12-21)

Zaalvoetbal (eredivisie heren): Feyenoord Futsal - FCK/De Hommel (3-8)