Jongens met hamer en mes overvallen tankstation Total in Charlois

De twee jongens liepen gisteravond om 17:45 het tankstation in, volgens een kassamedewerker die de dag na de overval dienst had. Zij was zelf niet bij de overval maar hoorde het verhaal van haar collega. Die is volgens de politie heel erg geschrokken. De jongens hadden een hamer en een mes bij zich. Met de hamer sloegen ze een barst in het glas van het loket. Ze dreigden de hele ruit aan gort te slaan. Met het mes in de hand sloegen ze dreigende taal uit. Daarna gaf de dienstdoende medewerker de inhoud van de kassa door het luikje aan de jongens.

'Jongens kwamen te voet'

Het gaat volgens de kassamedewerker die een dag na de overval dienst had om een minimaal bedrag. Er zijn beelden van de overval gemaakt met camera's die in en om het tankstation hangen. Het lijkt er volgens de kassamedewerker op dat de jongens te voet naar het tankstation gekomen zijn. Ze zouden dus uit de buurt kunnen komen.

De politie onderzoekt de camerabeelden van de overval en zoekt getuigen die kunnen helpen bij de opsporing van de overvallers. De ene overvaller had een trainingsbroek en bodywarmer aan. De andere droeg een windjack met een hoge capuchon.