Rotterdammers gooien pakjes met wiet, telefoons en simkaarten over muur gevangenis Dordrecht

De politie heeft vandaag twee jonge Rotterdamse mannen ingerekend nadat ze pakjes met wiet, telefoons en simkaarten over de muur van gevangenis in Dordrecht gegooid hadden.

De gearresteerde mannen zijn 21 en 22 jaar. De politie heeft de drugs, telefoons en simkaarten in beslag genomen.

Het is niet voor het eerst dat kompanen van gevangenen drugs en mobieltjes de PI Dordrecht proberen in te smokkelen door pakjes over de muur te gooien. Vorig jaar juni betrapten medewerkers handlangers van gedetineerden in de PI Dordrecht er ook al op.