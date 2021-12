Sparta ondanks voorsprong onderuit in Alkmaar

Met Mario Engels en Lennart Thy in de aanval kwam Sparta na een kleine twintig minuten spelen verrassend op voorsprong in Alkmaar. Adil Auassar zette de aanval met een goede ingreep zelf op, om even later op aangeven van Thy de 0-1 in de verre hoek te schuiven. Heel lang kon Sparta, spelend met rouwbanden vanwege het overlijden van Wout Holverda, niet van die tussenstand genieten.

Ruim vijf minuten na de openingstreffer ging de bal op de stip voor de thuisploeg. Tom Beugelsdijk kreeg de bal op zijn hand in het eigen zestienmetergebied, waarna de VAR ingreep. Jesper Karlsson maakte vervolgens geen fout vanaf elf meter. Diezelfde Karlsson, die na tien minuten spelen al eens op de lat had geschoten, zorgde een paar minuten later ook meteen voor de 2-1. Van net buiten de zestien schoot de aanvaller van AZ de bal knap in de stuit in de korte hoek.

In het restant van de eerste helft werd Sparta, op een schot van Engels na, niet meer gevaarlijk. De Rotterdammers kregen met het geblesseerd uitvallen van Bart Vriends nog wel een tegenvaller te verwerken. Middenvelder Sven Mijnans kwam als vervanger van Vriends in de ploeg, doelpuntenmaker Auassar nam plaats in de verdediging.

AZ vergroot marge

Na rust vergrootte AZ de voorsprong dankzij een cadeautje van Sparta. Beugelsdijk leverde de bal zomaar in bij Karlsson in een poging terug te koppen op doelman Van Leer, waarna de tweevoudig doelpuntenmaker van de thuisploeg de bal breed kon leggen op Vangelis Pavlidis. De Griek kon vervolgens simpel scoren: 3-1. Even later leek Karlsson Sparta verder pijn te doen met zijn derde treffer van de middag, maar die goal werd afgekeurd vanwege buitenspel.

In de laatste twintig minuten ging Sparta met invallers Kenzo Goudmijn en Emanuel Emegha nog op jacht naar een aansluitingstreffer, maar veel dichterbij dan een schot van Beugelsdijk vanaf de middenlijn (net over) kwamen de Rotterdammers niet.

AZ - Sparta 3-1 (2-1)

19' Adil Auassar 0-1

27' Jesper Karlsson (strafschop) 1-1

31' Jesper Karlsson 2-1

58' Vangelis Pavlidis 3-1

Opstelling Sparta: Van Leer; Masouras (46' Jans), Vriends (38' Mijnans), Beugelsdijk, Pinto; Abels, Smeets, Auassar, Van Crooij (70' Goudmijn); Thy (70' Emegha), Engels