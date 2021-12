Feyenoord boekt makkelijke zege op Fortuna Sittard, hoofdrol voor kopsterke Linssen

Verdediger Gernot Trauner ontbrak zondag bij Feyenoord vanwege een lichte blessure. De Oostenrijkse verdediger werd centraal achterin vervangen door Lutsharel Geertruida. Doelman Justin Bijlow zat ook nog niet bij de selectie, maar liet wel zijn gezicht zien op de tribunes van De Kuip.

Na acht minuten spelen had Feyenoord de vroege voorsprong al te pakken. Guus Til nam de bal op aangeven van Bryan Linssen goed mee, om die vervolgens over Fortuna-doelman Yanick van Osch heen te wippen. Nadat Til een kwartier later verzuimde zijn tweede te maken, verdubbelde Linssen de Rotterdamse voorsprong wél. Uit een hoekschop van Orkun Kökcü knikte de spits de bal bij de tweede paal binnen. De assist van Kökcü bleek wel het laatste wapenfeit van de middenvelder, die zich geblesseerd moest laten vervangen door Alireza Jahanbakhsh.

Tekst gaat verder onder het fragment.

Op slag van rust werd Fortuna voor het eerst gevaarlijk. Zo werd een schot van Tesfaldet Tekie gepakt door Ofir Marciano en zorgde Marcus Pedersen voor een belangrijk blok bij een poging van Ben Rienstra.

Topscorer Linssen

Vlak na rust sloeg Linssen voor de tweede keer deze zondag toe. Weer uit een hoekschop kopte de spits de 3-0 binnen. Zijn tweede treffer tegen Fortuna Sittard betekende nummer tien van dit seizoen, en tevens de voorlopige titel topscorer van de eredivisie. Tien minuten later leek Linssen op aangeven van Til zijn derde te gaan maken, maar van dichtbij kopte hij de bal, bewust of onbewust, panklaar voor Luis Sinisterra. De Colombiaan kon de bal simpel binnen tikken: 4-0.

Tekst gaat verder onder het fragment.

In de laatste twintig minuten ging Feyenoord met verschillende invallers op jacht naar meer treffers. Zo maakte zelfs middenvelder Mark Diemers zijn eerste minuten onder trainer Arne Slot. Een vijfde Feyenoord-doelpunt kwam er uiteindelijk nog via Alireza Jahanbakhsh. De Iraniër kopte, uit een hoekschop van Diemers, zijn eerste eredivisietreffer van dit seizoen binnen.

Feyenoord - Fortuna Sittard 5-0 (2-0)

8' Guus Til 1-0

26' Bryan Linssen 2-0

52' Bryan Linssen 3-0

63' Luis Sinisterra 4-0

89' Alireza Jahanbakhsh 5-0

Opstelling Feyenoord: Marciano; Pedersen, Geertruida, Senesi, Malacia; Aursnes, Kökçü (30' Jahanbakhsh), Til (67' Nelson); Toornstra (82' Diemers), Linssen (67' Dessers), Sinisterra (82' Bannis)