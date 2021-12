Henk Fraser is strijdbaar bij Sparta: 'Ik heb al laten zien dat ik loyaal ben aan deze club'

"AZ begon uitstekend, omdat het deels door de kwaliteiten komt. Maar Sparta begon ook te vlak", vindt Fraser. "We weten dat dit soort wedstrijden gebeuren. Soms komt het door de spanning, door de plek waar je staat of dat je dolgraag wilt. Maar het is niet voldoende. Zo eerlijk moeten we ook zijn."

Fraser merkt spanning bij Sparta. "We willen van deze plek vandaan komen (Sparta is zestiende, red.). De wedstrijden die we voor de winter hebben, dat zijn niet de makkelijkste. AZ-uit kun je verliezen, dat weten we allemaal. Maar hier lagen absoluut mogelijkheden. Die hebben we geen seconde kunnen pakken." De trainer van Sparta vindt dat er zeker ruimte was om tegen de Alkmaarders te voetballen.

Van Stee

Met een nederlaag bij AZ sluit Sparta een rumoerige week af. Zo stond die vooral in het teken tussen van de bestuurlijke onrust op Het Kasteel. Technisch directeur Henk van Stee meldde zich eerder deze week na een ruzie met algemeen directeur Manfred Laros. Afgelopen zaterdag liet Van Stee zijn gezicht weer zien bij de training van Sparta.

"We hebben een aantal dingen besproken. Het werk gaat gewoon door", nuanceert Fraser de situatie. "We bespreken van alles, ook over het team van vandaag en de training." Over de onrustige situatie in de bestuurskamer is Fraser duidelijk: "Ik vind het belang van Sparta absoluut voor gaan. Het is wel een situatie die vaker op de werkvloer gebeurt. Ik vind ook niet dat we het groter maken dan het is."

'Wie zegt dat ik per se weg ga?'

Fraser wil geen partij kiezen. Bovendien denkt de trainer van Sparta niet aan een vertrek. "Ik heb al laten zien dat ik loyaal ben aan de club", zegt Fraser, die verwijst naar het feit dat hij met Sparta in de eerste divisie begon toen de club degradeerde. Hij wil er alles aan doen om Sparta op het hoogste niveau van Nederland te houden.

"Wie zegt dat ik per se weg ga bij de club als we het niet voor elkaar krijgen? Daar ga ik niet van uit. Ik denk dat we met deze ploeg het kunnen. Dat hebben we tegen AZ niet laten zien, maar die momenten zijn er zat geweest. We hebben laten zien dat we strijdbaar kunnen zijn, ook tegen de aanzienlijk betere ploegen. Ik geloof honderd procent dat we het met Sparta voor elkaar kunnen krijgen."