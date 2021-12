Slot tevreden met 'prima wedstrijd' Feyenoord tegen Fortuna; trainer spaart Kökcü en Trauner tegen Maccabi Haifa

"We stoppen veel energie in de beginfase en proberen zelf die overwinning binnen te halen, we wachten niet op een foutje van de tegenstander", analyseert Slot. "Je hebt zo goed als geen kans weggegeven en meer dan voldoende gecreëerd. We hebben een prima wedstrijd gespeeld, maar je moet ook altijd de weerstand in acht nemen en die was vandaag minder sterk."

Vorige week na het doelpuntloze gelijkspel bij FC Twente plaatste Slot nog een kritische noot bij de corners van zijn ploeg. Tegen Fortuna Sittard vielen drie van de vijf Feyenoord-doelpunten zondag uit hoekschoppen. "Ik heb liever dat we ze iets meer verdelen over de twee wedstrijden, maar je kunt niet alles hebben", lacht de trainer van Feyenoord.

Geen Trauner en Kökcü

De Rotterdammers gaan donderdag met een gehavende selectie richting de laatste groepswedstrijd in de Conference League, thuis tegen Maccabi Haifa. Feyenoord is al zeker van groepswinst en spelen dus om des keizers baard. Mede daarom neemt Slot geen risico met verdediger Gernot Trauner, die in de laatste training richting het duel met Fortuna Sittard geblesseerd afhaakte.

Ook middenvelder Orkun Kökcü, die geblesseerd uitviel tegen Fortuna, is er donderdag niet bij. Voor doelman Justin Bijlow is de wedstrijd tegen Maccabi Haifa nog een vraagteken.