Automobilist verliest macht over het stuur: auto belandt op zijn kop in een voortuin

Auto belandt op zijn kop in een tuin aan de Molenlaan in Rotterdam-Hillegersberg | Foto: MediaTV

Een auto is over de kop geslagen en terecht gekomen in een voortuin in Rotterdam-Hillegersberg. De bestuurder had zondag aan het eind van de middag op de Molenlaan door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur verloren. Twee inzittenden raakten gewond.