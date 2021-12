Alireza Jahanbakhsh: 'Feyenoord heeft de potentie om de titel te winnen'

Jahanbakhsh krijgt de hoge verwachtingen van andere mensen zeker mee. In het verleden werd de aanvaller namelijk topscorer bij AZ. "Ik ben iedere dag ermee bezig om iets extra's te doen", vertelt de Iraniër. "Ik weet dat Feyenoord een andere club is dan AZ. Hier is er meer druk. Mensen verwachten dat je belangrijk voor het team bent. Daarom ben ik naar deze club gekomen."

De aanvaller van de Rotterdammers gaat zelfs een stapje verder. "Feyenoord heeft de potentie om de titel te winnen en om zo hoog mogelijk te eindigen. We zijn als team nu goed bezig, maar ik wil individueel ook voor het team belangrijk zijn", zegt de doelpuntenmaker.

Kijk hieronder naar het interview met Feyenoord-aanvaller Alireza Jahanbakhsh. De tekst gaat verder onder de video:

Jahanbakhsh benadrukt meermaals het teambelang bij Feyenoord, maar hij ziet de andere aanvallers van de club het ook goed doen. Hoewel de Iraniër geen vaste basisplaats heeft, blijft hij strijdbaar. Jahanbakhsh wil wel vaker in de basis staan. "Maar ik ga hier niets frustreren."

Feyenoord heeft volgens hem tot zeventien spelers die makkelijk in de basis kunnen staan. "Dat is belangrijk voor ons. We zijn op de goede weg. Iedereen is bij ons klaar om te spelen", besluit Jahanbakhsh.