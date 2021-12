Robine de Lange neemt afscheid als president van de Rotterdamse rechtbank: 'Rechtspraak moet altijd voor iedereen toegankelijk blijven'

Ze somt de voorbeelden op: de ‘brillenoorlog’ (overname binnen de optiekwereld), een grote bitcoinzaak. Bij die laatste zittingen keken 1500 belangstellenden mee. Zelf volgde ze op afstand de recente snelrechtzitting over de rellen op de Coolsingel. “Fysieke aanwezigheid is in veel gevallen nog altijd te prefereren, maar bij heel korte zittingen, bijvoorbeeld over de voorlopige hechtenis, vinden verdachten het ook wel prettig om in het Huis van Bewaring te worden gehoord met een videoverbinding. Dan hoeven ze voor die vijf minuten niet heen en weer met een busje en een dag in het cellenblok te zitten.”

Zo heeft elk nadeel zijn voordeel. De laatste twee ‘coronajaren’ waren wel tropenjaren voor Robine de Lange, waarin veel moest worden geregeld en geïmproviseerd. Desondanks probeerde ze voeling te houden met de werkvloer door zelf zittingen te blijven doen. “Twee zijn me in het bijzonder bijgebleven. Als strafrechter boog ik mij met twee collega’s over de brandstichting in het Plaswijckpark in Rotterdam. Dat was een echte jeugdzaak. Twee kinderen die fikkie stoken met enorme schade en impact op Rotterdam. In het jeugdrecht kijken we dan vooral: hoe zorgen we dat die kinderen op het rechte pad blijven? Ik was heel blij dat het Plaswijckpark aanwezig was en daar begrip voor had.”



Juridische puzzel

“De tweede zaak was als familierechter. Een kind was naar Nederland meegenomen nadat de moeder was overleden. Daar waren we als rechters zeer intensief mee bezig, een hele juridische puzzel. Uiteindelijk ging het terug naar de pleegmoeder.” De Lange onderstreept nog maar eens hoezeer rechters kunnen ingrijpen in de levens van mensen. “Wij zijn niet de grote oplossers, maar wij kunnen wel bijdragen aan de oplossing.”

De rechter is daarom steeds meer ‘naar de mensen toegegaan’. Zoals de regelrechter, die conflicten tussen burgers of bedrijven laagdrempelig behandelt. De wijkrechter in Rotterdam-Zuid, de schuldenrechter en de aanpak van huiselijk geweld. “Bij dat geweld keken we vroeger vooral als jurist naar die enkele klap die was uitgedeeld. Nu vragen we ons af: wat is hier aan de hand? Wat zit erachter? Schulden? Alcohol? Is een anti-agressietraining noodzakelijk? We brengen de multiproblematiek in kaart per specifiek geval.”

Rechtspraak in Coronatijd met videoverbinding | Foto: Rijnmond

Het is haar grote, persoonlijke drive als rechter, zegt ze: maatwerk leveren. Met enige verbazing kijkt zij daarom naar de politiek, waarin deze term ook regelmatig klinkt, maar niet altijd consequent wordt toegepast. “In de toeslagenaffaire was de les in de Tweede Kamer: maatwerk is nodig, in iedere casus. Nou, daar zijn wij het als rechters mee eens. Een week later behandelt de Kamer het taakstrafverbod, waarin ons juist weer dat maatwerk wordt ontnomen… Dat heb ik heel merkwaardig gevonden. Dat afstand nemen, reflecteren, dat mis ik wel eens in de politiek.”

Robine de Lange komt wat dichter bij het politieke vuur als zij per 1 januari 2022 president wordt van de rechtbank in Den Haag. Ze verruilt Rotterdam voor de hofstad na negen jaar, de maximale termijn voor een rechtbankpresident. In de recente carrousel valt op dat vier van de vijf benoemingen tot president vrouwen zijn. Wordt het in de rechtspraak niet eens tijd voor een mannenquotum?

De Lange: “Bij de presidenten is het nu 50-50, in de rechtspraak als geheel 60-40 meer vrouwen. Ik vind eerder dat we wat diverser mogen worden. Op de hogescholen en universiteiten zijn veel studenten van niet-westerse komaf maar zij solliciteren nog onvoldoende bij ons. Dus doen wij moeite hen te bereiken en gaan naar ze toe. Of we vragen advocaten de overstap te overwegen. Uiteraard blijft de kwaliteit voorop staan.”



Drugsprocessen

De instroom van rechtszaken is de afgelopen jaren afgenomen, maar de Rotterdamse president wijst erop dat veel zaken omvangrijker zijn geworden, complexer. Zoals het toegenomen aantal drugsprocessen. Organisaties als Viruswaarheid kondigen ‘een tsunami aan rechtszaken’ aan, dreigen die de rechtsgang niet te verstoppen? Is hier geen sprake van misbruik van het recht?

Ze schudt direct haar hoofd. “Ik verwijs altijd naar artikel 17 van de grondwet: ‘Niemand kan tegen zijn wil worden afgehouden van de rechter die de wet hem toekomt’. Met andere woorden: wij weigeren geen recht. De rechtspraak moet te allen tijde voor iedereen toegankelijk blijven.”

Blij is zij in dat verband met het verbouwde gerechtsgebouw in Rotterdam. “Je kan de ingang nu tenminste vinden.” En als zij straks de laatste keer met de metro weggaat uit Rotterdam, richting Den Haag, dan luistert zij tevreden naar de omroeper. “Toen ik negen jaar geleden hier kwam, werd gezegd ‘Wilhelminaplein, Nieuwe Luxor, cruise terminal’. Nu klinkt het zo: ‘Wilhelminaplein, rechtbank.’ Dat is winst!”