Weer van vandaag: bewolkte dag met eerst nevel

Vandaag is het bewolkt en eerst ook nevelig. Aan het eind van de middag begint het in het uiterste westen te regenen. De temperatuur komt vanmiddag uit op 4 graden. De zuidenwind neemt toe tot matig en aan zee tot krachtig.

Vanavond gaat het enige tijd regenen en valt er landinwaarts ook natte sneeuw. Vannacht zijn er opklaringen en is het droog. De temperatuur daalt landinwaarts lokaal richting het vriespunt.

Morgen zijn er perioden met zon en blijft het tot de avond droog. In de loop van de dag is er vanuit het westen toenemende sluierbewolking. De middagtemperatuur wordt 6 graden. De wind wordt zuidelijk en neemt in de middag in kracht toe.

Vooruitzichten

De aankomende dagen is er veel bewolking met af en toe zon. Het blijft tot vrijdag droog. In de middag wordt het 6 graden.