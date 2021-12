Zelftests voor leerlingen basisschool: 'Beleid soms moeilijk te volgen'

Basisscholen in Nederland krijgen maandag in totaal 2,4 miljoen zelftests toegestuurd om de kinderen in de bovenbouw te kunnen testen. Het is de bedoeling dat ouders de zelftesten afnemen, maar ze worden er niet toe verplicht. "We moeten soms heel alert blijven om nog te snappen wat het eigenlijke beleid is."

Het gaat om leerlingen uit groep 6, 7 en 8 die zich met de zelftests twee keer per week kunnen laten testen. Wilke Vos, directeur van basisschool De Kleine Prins met locaties in Rotterdam-Prinsenland en het Lage Land, begrijpt dat het voor ouders een fijne maatregel is omdat kinderen hierdoor sneller naar school kunnen gaan, maar vraagt zich wel af wat de volgende stap zal zijn. "De scholen, net als de leerkrachten en ouders, moeten goed opletten om te weten wat de regels zijn. Ik zou heel erg blij zijn als dit straks achter de rug is."

Grote bron van virussen

De zelftests zijn ook bestemd voor leerkrachten en andere medewerkers. Maar hen ertoe verplichten, mag de directeur niet. "Ik ga uit van de verantwoordelijkheid van iedere leerkracht om zijn gezondheid goed in de gaten te houden." Hij wil het ook niet, want denkt dat dat polarisatie in de hand werkt. "We moeten samen leven, met voor- en tegenstanders. Het gaat om ieders persoonlijke vrijheid."

"Wij zorgen ervoor dat de tests bij de ouders terechtkomen en gaan daarbij uit van hun verantwoordelijkheid", zegt Vos. "Maar als je kind ziek is of niet lekker, zorg je dat je kind thuisblijft", vindt de directeur. Corona of geen corona. "Schoolklassen zijn nu eenmaal een grote bron van bacteriën en virussen."

In totaal zitten op basisschool De Kleine Prins 8 kinderen thuis, van de in totaal 650 leerlingen. "Wij mogen ons gelukkig prijzen. Tot nu toe zijn wij redelijk gevrijwaard van coronabesmettingen", zegt de directeur. Na de kerstvakantie volgt een tweede levering van zelftests. Het is nog niet bekend hoeveel tests de scholen dan krijgen.