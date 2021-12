Voormalig Sparta-verdediger Aad Andriessen (60) overleden

Voormalig Sparta-speler Aad Andriessen (60) is dit weekeinde onverwacht overleden. De verdediger speelde tussen 1980 en 1988 in de selectie van de Rotterdamse club. Hij is na Wout Holverda de tweede oud-speler van Sparta die binnen een paar dagen overlijdt.

Andriessen doorliep de jeugdopleiding van de club en kwam in het seizoen 1980/81 bij de selectie. De centrale verdediger werd vanaf het derde seizoen basisspeler van Sparta. Hij maakte ook de roemruchte UEFA Cup-wedstrijden mee. Andriessen was één van de spelers die een penalty benutte op 2 oktober 1985 bij Hamburger SV. Mede door het knappe keeperswerk van Bas van Noortwijk schakelde Sparta de sterke Duitsers na verlenging en strafschoppen uit.

'Niet op m'n dertigste in een rolstoel'

Knieproblemen dwongen Aad Andriessen om in 1988 te stoppen met betaald voetbal. "Spelen op het hoogste plan is leuk, maar niet ten koste van alles. Ik heb geen zin om op m'n dertigste in een rolstoel te belanden", zei hij een jaar eerder tegen Het Vrije Volk. "Maar als je zeven maanden bezig bent geweest om terug te komen, klamp je je aan elke strohalm vast. Iemand vroeg laatst: Ja, wat wil je nou? Ik zei: wat iedere voetballer wil , zeker als-ie 26 is. Voetballen natuurlijk."

Hij speelde 150 wedstrijden voor de Kasteelclub. Hij bouwde nog af bij de Sparta-amateurs. Andriessen werd vervolgens trainer van onder meer Sparta-amateurs, Excelsior Maassluis, Nieuwenhoorn, Capelle, Heerjansdam, Achilles Veen, XerxesDZB en Zuidland.

Andriessen was nog actief als scout voor Sparta.

Aad Andriessen werd in 2012 getroffen door een herseninfarct. Daar herstelde hij van.