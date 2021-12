Hoe een woningbrand leidt tot de vondst van 45 kilo heroïne en 12.000 euro

Op vrijdag 19 november was brand in een woning aan de Texelsestraat in Rotterdam-Carnisse. Nadat de brand was geblust, trof de politie in het huis 33 kilo heroïne aan en bijna 12.000 euro aan contant geld. De 31-jarige bewoonster werd aangehouden. Twee uur later kreeg de politie opnieuw een melding van een woninginbraak - op hetzelfde adres - en vonden agenten nog meer verdovende middelen.