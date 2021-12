Moordverdachte volgde Peter R. de Vries al langere tijd

Eerder was al bekend dat Kamil E. op camerabeelden van 28 juni te zien was, vlakbij de Lange Leidsedwarsstraat in Amsterdam, waar De Vries later is neergeschoten. Dat is vlakbij de studio van RTL Boulevard.

Herkend aan tatoeage

Justitie in Amsterdam zegt dat de verdachte tussen 21 en 28 juni in Amsterdam was. Op 23 juni was hij aan de achterkant van de tv-studio, op het tijdstip dat Peter R. de Vries daar arriveerde.

Kamil E. Is herkend aan een tatoeage op zijn hand en de donkerblauwe trui die later in de vluchtauto lag. De 35-jarige verdachte ontkent op die tijdstippen in Amsterdam te zijn geweest. Verder weigert hij met de politie te praten.

DNA op moordwapen

Ook de 21-jarige Delano G. uit Rotterdam zwijgt. Hij wordt door justitie gezien als de schutter. Zijn DNA is op het moordwapen gevonden. De mannen zijn kort na de moord op de A4 aangehouden. Op de handen van beide verdachten zaten schotresten.

De volgende zitting staat voor 3 maart volgend jaar gepland. De inhoudelijke behandeling zou in juni moeten zijn.

De advocaten van Delano G. hebben gezegd pas later met onderzoekswensen te kunnen komen. Zij klagen dat zij nog niet alle informatie uit het dossier krijgen, zoals een compilatie van de camerabeelden. De rechter heeft de nabestaanden van Peter R. de Vries al gewaarschuwd dat de beelden schokkend zijn. Later vandaag wordt besloten of beide verdachte blijven vastzitten.