ARCHIEF RIJNMOND 5 dec 2021 - Wakker

Want hoe gaat dat? In bed, in rust, zonder allerlei prikkels die de signalen van je eigen lichaam overstemmen, voel je al gauw van alles van binnenuit. Althans ik. En afgelopen week werd ik ’s nachts bezocht door zo’n beetje alle kwalen en pijntjes waar ik recentelijk last van heb gehad. De gevoelige rechterschouder, de zeurende linkerknie met pijnscheuten in boven- en onderbeen, het onrustige hart, de buikpijn en nu en dan ook hoofdpijn. Ja, en ik had het ’s nachts - zeer tegen mijn gewoonte in - geregeld koud in bed.

En ja, wat doe je als de slaap niet kunt vatten?

Of als je na een paar uur slaap wakker komt te liggen?

Er zullen vast mensen zijn die dan naar het plafond blijven liggen staren, hun hoofd vol van tobberige gedachten. Daar heb ik gelukkig weinig talent voor. Ik ga eruit, naar de zitkamer, zet een koppie thee, installeer me daarmee onder een dekentje op de bank en ga iets liggen lezen, of ik ga cd’tjes liggen luisteren waar ik misschien iets mee kan op de radio. Meestal komt de slaap me dan na een uur alsnog halen. En dan slaap ik verder op de bank.

Tijdens zulke nachtelijke uren gaan mijn gedachten weleens uit naar mensen met serieuze slaapproblemen. Naar mensen met min of meer chronische problemen op dit vlak. Die avond aan avond, nacht na nacht, niet weten hoe ze in hemelsnaam binnen kunnen komen in het rijk van de vredige dromen die de geest doen uitrusten.

Dan zie ik in gedachten overal in Nederland mensen in verder donkere huizen en flatjes onder een peertje op de bank zitten of liggen, met warme melk, een boek of misschien de tv aan, zich afvragend hoe ze déze nacht nou weer moeten doorkomen.

Slecht slapen kan je slopen.

Zeker als ’s morgens vroeg de wekker gaat en je geacht wordt op een bepaalde tijd fris en monter op je werk te zijn, of voor anderen te zorgen. Dat heb ik allemaal niet. Als ik ergens in het holst van de nacht een uurtje op ben geweest kan ik desgewenst ’s morgens wat langer blijven liggen of ’s middags een extra lange middaguil knappen. Waarmee ik mezelf weer eens tot de bevoorrechten mag rekenen. Ja, en ik slaap meestal heerlijk op de bank. De steun van een rugleuning vind ik prettig. Die maakt bijna dat je in een kribbe ligt. Ik geloof dat ik ons goedkope Ikea-bankje per saldo een fijnere slaapplek vind dat het echtelijke bed met het dure Treca de Paris-matras.

Wat die - milde - slaapperikelen voor mij ook met zich meebrengen: ik merk dat ik ga liggen opletten hoe dat eigenlijk gaat, in slaap vallen. Het is een wonderlijk proces. Je voelt je ademhaling trager worden, je realiseert je misschien nog even dat allerlei fantasieën je hoofd aan het vullen zijn … en dan moet het gebeuren.

Maar het moment van in slaap vallen zélf, daar ben je al niet meer bij. Dat kun je niet bewust meemaken. Je kunt je eigen bewustzijn niet uitzwaaien. Dat knijpt er stilletjes tussenuit.

Van de week vroeg ik me - op een niet-tobberige manier - af: zou sterven ook zo aanvoelen?

SPEELLIJST

DE TUNE

1. Ik mis je - John Verkroost

AZNAVOUR

2. Eeuwig jong - Jan Rot

3. A ma fille - Charles Aznavour

4. A ma fille - Charles Aznavour & The Clayton-Hamilton Jazz Orchestra

5. Gesprek Gerard Cox bij Matthijs gaat door

6. Voor mijn dochtertje - Gerard Cox

7. Kom dan maar bij mij - BakkerLutz

8. De Omicron - Martin Reekers

AANKONDIGINGEN

9. Americanas – Metropole Orchestra Big Band

THE AMAZING STROOPWAFELS

10. Dead man - Asleep at the wheel

11. Hallo lieve mensen - The Amazing Stroopwafels

12. Te amarai (Ik heb je lief) - Maria de Fatima