Medewerkers Sparta willen onafhankelijk onderzoek om eind te maken aan onrust in de club

Volgens de bewuste Sparta-medewerkers is de huidige situatie met Van Stee een logisch gevolg van de machtsstrijd die binnen de club gaande is sinds hij in 2018 terugkeerde op Het Kasteel. Er is, vinden zij, sinds die tijd op veel vlakken veel mis, iets wat door een onafhankelijke commissie aan het licht moet worden gebracht. Want het gaat verder dan alleen een technisch directeur die vindt dat de algemeen directeur hem te weinig geld geeft om spelers voor het eerste elftal te halen.

Wie zijn de medewerkers en jeugdtrainers van Sparta die nu de noodklok luiden? Hun namen zijn bij de redactie bekend, maar uit angst voor represailles geven zij anoniem tekst en uitleg. Voor deze groep, die uit meer dan twintig werknemers van de Kasteelclub bestaat, is de maat vol.

Ze ervaren sinds de aanstelling van Henk van Stee in 2018 onrust in club, met name in de jeugdopleiding. Die onrust bereikte de buitenwereld niet, omdat het vlaggenschip van Sparta (het eerste elftal) fantastisch presteerde. Zo werkt dat nou eenmaal in de voetballerij. Nu dat de laatste maanden niet het geval is en de technisch directeur wordt bekritiseerd om zijn laatste aanwinsten voor de A-selectie komt ook steeds meer aan de oppervlakte dat er onvrede heerst over zijn overige werkzaamheden op het Kasteel.

Perikelen bij de jeugdopleiding

Hoewel Van Stee in eerste instantie alleen verantwoordelijk was voor het eerste elftal stak hij zowel in- als extern zijn mening over de gevoerde koers bij de jeugd nooit onder stoelen of banken. En die was niet positief. Dat leidde volgens de groep ontevreden Spartanen al snel tot een zeer beklemmende situatie waarbij angst overheerste. Veel jeugdtrainers en andere jeugd-functionarissen die geen relatie met de TD hadden vreesden voor hun baan. Sparta werd daardoor een wespennest, omdat direct duidelijk was waar Van Stee op uit was: totale controle over de jeugdopleiding. En die kreeg hij uiteindelijk, na een periode waarin hij zijn macht steeds een beetje meer uitbreidde. ‘En daar moesten mensen voor wijken, zoals twee maanden geleden toen hoofd jeugdopleiding Dolf Roks aan de kant werd gezet. Iets wat voor niemand binnen de club een verrassing was, want Van Stee maakte er nooit een geheim van dat hij niet tevreden was over hem. Ook de naam van Roks’ opvolger liet hij regelmatig vallen, nog voor de Zeeuw de wacht was aangezegd’, zegt één van hen.

Het grote verwijt aan Roks was dat onder zijn leiding te weinig spelers vanuit de jeugd doorstootten naar het eerste elftal. Daarbij moet worden aangetekend dat Sparta tegenwoordig een eredivisieclub is en dat het voor talenten een stuk lastiger is een plekje te veroveren in vergelijking met een aantal jaren geleden toen de Rotterdammers langere tijd in de eerste divisie bivakkeerde.

Niet alleen Roks vertrok, eerder al werd afscheid genomen van een aantal andere medewerkers in de opleiding. Of ze vertrokken vrijwillig. ‘Sommigen zelfs zonder een nieuwe baan te hebben’ is een veelgehoorde kritische kanttekening. ‘Omdat ze het zat waren tegen elkaar uit te worden gespeeld en op eieren te moeten lopen. Zij werden vervangen door mensen die één ding gemeen hebben: het zijn vrienden van de familie Van Stee. Op die manier werden onder meer Jeroen Rijsdijk, Jesper Gudde, Jason Oost aan een baan geholpen.’

En dan is er nog Geert Arend Roorda. De schoonzoon van Van Stee maakt een bliksemcarrière door bij Sparta. Als onervaren trainer schoot hij in een paar jaar door naar de functie van hoofdtrainer van Jong Sparta. ‘Meerdere keren is bij het bestuur aangegeven wat er gaande is, maar met die feedback is nooit wat gedaan. Sterker nog, van de tien bestuursleden komt driekwart zelden tot nooit op Nieuw-Terbregge, Sparta’s jeugdcomplex.’ Een opmerking waarmee de gehele clubleiding een verwijt wordt gemaakt.

Ergernis over mediaoptredens van Van Stee

Ook over hoe Van Stee zich als technisch directeur in de media presenteert is er ergernis. Iedereen ziet dat hij de afgelopen jaren goed werk heeft geleverd met het halen van spelers. Alleen afgelopen zomer ging het mis: ‘Dat kan een keer gebeuren. Maar de manier waarop hij daar nu de schuld voor neerlegt bij de algemeen directeur kan natuurlijk niet. Manfred Laros wordt door Van Stee neergezet als een kruidenier die op z’n geld zit, terwijl iedereen binnen de club weet dat het Van Stee is die naar buiten toe veel te positief is over de bedragen die Sparta ontvangt voor spelers die zijn verkocht.

Dit geeft een vertekend beeld naar onze supporters, want die denken dat de bankrekening van de club goed gevuld is.’ Het is inmiddels bekend dat Laros hem daar meerdere keren op aangesproken heeft, met de clash van afgelopen maandag als logisch gevolg. Ook de kritiek die Van Stee in het Algemeen Dagblad uitte aan het adres van de commerciële afdeling (‘die moeten meer geld binnenhalen’) is verkeerd gevallen bij zijn collega’s.

Met al deze signalen lijkt een onafhankelijk onderzoek geen gek idee. Dat vindt de groep anonieme medewerkers dus ook: ‘Het is ‘t beste als dat onderzoek niet alleen binnen de club plaatsvindt maar ook daar buiten, want een aantal oud-medewerkers kan ons verhaal bevestigen. Dit is niet werkbaar meer op deze manier. Laat iedereen maar de waarheid vertellen tegen een commissie waarbij geheimhouding verzekerd is. Wij denken dat het bestuur dan echt gaat schrikken wat er speelt bij Sparta, zij hebben echt geen idee. Er moet wat veranderen en snel ook, want het gaat nu echt de verkeerde kant op met onze mooie club.’

Reactie Van Stee: 'Ik heb maar één doel, Sparta in de eredivisie houden'

Dit verhaal vraagt om een reactie van zowel algemeen directeur Manfred Laros als technisch directeur Henk van Stee. Laros laat weten dat hij niet wil reageren, omdat hij dit als een interne aangelegenheid ziet. Van Stee is niet verrast door de kritiek op zijn functioneren. Hij weet hoe het werkt in de voetballerij. Een intern onderzoek juicht hij van harte toe: 'Alles wat ik doe is in het belang van de club. Ik heb niets te verbergen. Als de club wordt doorgelicht, dan wel met naam en toenaam en niemand anoniem. Met open vizier. Want dan komen de feiten boven water en zullen jullie zien dat ik gelijk heb. Ik zeg niet dat ik nooit fouten maak, maar ik heb maar één doel: zorgen dat Sparta een eredivisieclub blijft. En als daar dan bijvoorbeeld een hoofdjeugdopleiding voor moet wijken, omdat ik vind dat de opleiding te weinig rendement haalt is dat toch mijn goed recht als eindverantwoordelijke?'

Het bestuur van Sparta vergadert maandag over de huidige crisis. Henk van Stee is daar niet bij aanwezig. Hij schuift een dag later aan.