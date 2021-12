Podcast Sparta: 'Al het Sparta-leed valt in het niet bij overlijden van Andriessen en Holverda'

Het nieuws van het overlijden van twee oud-Spartanen hakt er in op Spangen. In korte tijd overleden zowel Wout Holverda als Aad Andriessen. "Nederlagen, bestuursgezeik. Het valt in het niet bij dit trieste nieuws," zegt Ruud van Os in de wekelijkse Spartapodcast. "Zo'n zwarte week hebben we lang niet gehad," vult Anton Slotboom aan.

"Dit is leed dat we met elkaar delen," vertelt Van Os. "Beide mannen hebben grote betekenis gehad voor Sparta in de jaren '80. Aad was een echte jongen van Spangen die in het eerste elftal is gekomen. Daar is hij niet de enige in, maar het gebeurt niet vaak. Andriessen nam de laatste Spartastrafschop tegen Hamburg. Een geweldige Spartaan die in 2013 werd getroffen door een herseninfarct. Knap hoe hij daar overheen gekomen is, hij kon toen moeilijk praten."



Anton Slotboom spreekt uitgebreid over Holverda. "Elke supporter op de Denis Neville tribune kent Wout Holverda. Die stond gewoon altijd op de tribune, ook op maandagavond ergens in de kou in een uitvak. Alzheimer heeft hem zwaar getroffen maar het bracht ook iets moois, dat er supporters op stonden om hem elke wedstrijd mee te nemen. Bij iedereen komt dit daardoor wel als een dreun binnen."

Buiten het eerbetoon aan Andriessen en Holverda spreken Van Os en Slotboom ook over de bestuursperikelen op Het Kasteel, die zijn volgende hoofdstuk kennen. Met het nieuws dat een aantal medewerkers en jeugdtrainers van Sparta wil dat de club op korte termijn door een onafhankelijk bureau wordt doorgelicht om een eind te maken aan de spanningen die er al jaren heersen.



