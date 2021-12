Noordeloos rouwt om bij reddingsoperatie omgekomen Auke (25): 'Een inktzwarte nacht'

Het was zondag het trieste gesprek van de dag in Noordeloos: de 25-jarige Auke Berkouwer kwam in de nacht van zaterdag op zondag plots om het leven, toen hij met zijn trekker het busje van een paar andere jongens uit een sloot wilde slepen.

"Een inktzwarte nacht: 5 december zal nooit meer hetzelfde zijn voor zijn vriendenkring, vooral voor zijn ouders", zei de dominee in de hervormde kerk in het dorp tijdens de dienst in Noordeloos, een kleine gemeenschap met nog geen 2 duizend inwoners. Zondag werd er veel geappt en gesproken over het vreselijke tragedie.

"Zo'n jong iemand, zo'n jong leven... het hele dorp leeft mee", vertelt Marjan. Ze wist wie Auke was; zag hem vaak in de tuin aan het werk. Hij had een eigen hoveniersbedrijf in Noordeloos. "Een jonge, positieve, hardwerkende man. Dat je zo van het ene op het andere moment uit het leven wordt weggerukt als je iemand wil helpen."

In Hoornaar, een dorp tussen Hoogblokland en Noordeloos in, kwamen vrienden van Auke dezelfde avond nog bij elkaar om verdriet te delen met elkaar. "Ik hoop dat de jeugd als een muur om die ouders heen staat, want de klap komt nog."

Bloemen

Auke probeerde die bewuste nacht rond 03:00 uur vrienden te helpen die onder invloed met een busje van de weg waren geraakt en in de sloot belandden. Met zijn trekker probeerde hij het busje weer op het droge te trekken. Daarbij raakte ook de trekker van de weg, waarop het voertuig kantelde en ondersteboven in de berm terechtkwam. De hovenier die de trekker bestuurde kwam eronder en overleed ter plekke.

Op de plek van het fatale ongeluk, op de Dorpsweg net buiten Hoogblokland nabij het viaduct onder de A27, zijn enkele bloemen neergelegd.