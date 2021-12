Aysel Sali (31) belandde zwanger in het ziekenhuis, kreeg een keizersnede en een hartaanval: ‘Vaccineer je!’

Toen ze na vier dagen wakker werd, kreeg ze ook nog een hartaanval. De Nederlands-Bulgaarse Aysel Sali (31) heeft enorm veel geluk gehad dat ze op dat moment al in het ziekenhuis lag, zegt gynaecoloog van het Ikazia Ziekenhuis Meike Bangma. "Daardoor konden we snel reageren.” Dit was heel heftig, vindt ook arts Bangma. “Met 32 weken met spoed een keizersnede ondergaan en de geboorte van je kind niet meemaken. Je kind wordt opgenomen. Jij ook."

Sali had echt wel gehoord dat de vaccinatie goed voor je was, maar ze hoorde óók tegenstellende geluiden dat het helemaal niet goed voor je was. “Vooral voor je kind. Ik dacht: 'Ik word toch niet ziek.'” Dus nam ze het vaccin toch maar niet. Dat bleek een foute gok. "Ik werd heel erg ziek, doordat ik het vaccin niet nam." Daar heeft ze spijt van, het was gevaarlijk. "Mijn kind, Rosen Aleksiev, is te vroeg geboren. En ik was twee weken weg van mijn gezin." Sali heeft nog twee dochters.

Glimmende, blauwe deken

Het is, benadrukt gynaecoloog Bangma, écht heel belangrijk om goed over vaccineren na te denken. "Het vaccin is écht veilig. Het risico op corona is groot en het is gevaarlijk, zeker als je zwanger bent”, zegt ze. Bovendien: "Er zijn nu honderdduizenden vrouwen gevaccineerd in de zwangerschap en we hebben nul aanwijzingen dat het schadelijk is. Wat we wél weten: corona brengt veel risico’s met zich mee bij zwangere vrouwen.”

Zoals bij Sali. Ze herinnert zich alleen vaag dat dokters haar zoon even tegen haar wang hielden na de geboorte. "Daarna? Niets meer. Helemaal niets”, zegt ze. Achteraf is ze bijgepraat door de artsen over wat haar allemaal is overkomen. De keizersnede, de intensive care, de hartaanval; Sali kon het haast niet geloven. "En dat allemaal zonder vaccin. Het was een pijnlijke periode, geestelijk ben ik helemaal kapot van binnen."

De pasgeboren Rosen Aleksiev ligt achter haar in de kinderwagen. Onder een dikke, glimmende blauwe deken in een bruin hazenpakje. Ze haalt hem eruit en houdt hem stevig vast. "Gelukkig is het bij ons goed gegaan en is alles in orde”, zegt Sali glimlachend. Wat ze zou zeggen tegen andere zwangere vrouwen die zich niet vaccineren? “Niet bang zijn, vaccineer je. Want je kan anders je kind kwijtraken. Sommige baby’s hebben nog geen kans om te leven."

Bekijk hier de reportage met Aysel in het Ikazia Ziekenhuis

'Maken we niet vaak mee'

Ook voor het ziekenhuis was het erg heftig, zegt gyneacoloog Bangma van het Ikazia Ziekenhuis. "Er worden vaker kinderen te vroeg geboren. Maar een keizersnede onder algehele narcose, waardoor de moeder de geboorte van haar kind niet meemaakt, dat maak je in het ziekenhuis niet vaak mee en is erg ingrijpend voor alle betrokkenen.”

De laatste maanden ziet het Ikazia Ziekenhuis 'absoluut' een toename van ongevaccineerde zwangere vrouwen die besmet zijn met corona. Bangma ziet het, net als overgewicht en ouderdom, als een risicofactor die de kans op ernstige ziekte door corona verhoogt. "Sinds de deltavariant is al sprake van een toename. We zien vooral dat die vrouwen, als ze echt ziek zijn en moeten worden opgenomen in het ziekenhuis, in twintig procent van de gevallen ook zó ziek worden dat ze naar de intensive care moeten."

Daarnaast zijn er ook aanwijzingen dat het voor de baby schadelijk kan zijn, zegt de gynaecoloog. Dat de moeder heel ziek kan worden, brengt veel risico’s met zich mee. "Want vrouwen moeten vaak ook eerder bevallen. Dan wordt de baby (net als bij Sali, red.) met een keizersnede gehaald, terwijl je nog niet bij de uitgerekende datum bent. Dat heeft ontzettend veel gevolgen.”

‘Ik dank God en de dokters’

Op de poli is het lastig om vrouwen goed te informeren, merkt Bangma. Ze heeft op tafel folders liggen met informatie over het vaccin. “Een heleboel vrouwen zijn geïnteresseerd. Zij uiten hun twijfels, maar staan ook open voor informatie. Alleen zien we ook nog veel vrouwen die van niets willen weten. Ze zeggen: 'Ik heb mijn beslissing al genomen, ik laat me niet vaccineren.' Die groep is heel moeilijk te bereiken met de juiste informatie.”

De twijfel begrijpt Bangma heel goed. "Maar we gaan ook graag het gesprek aan en geven graag goede voorlichting. Overwéég het in ieder geval."

Het lijkt Sali soms even te veel te worden, dan stopt ze even met praten. Het heeft een enorme impact op haar gehad, vertelt ze. Sali is blij dat ze dit nog kan vertellen, met haar baby in haar armen. Ze dankt God en zéker ook de medewerkers van de intensive care en de dokters: "Ze zorgden heel goed voor me."

De kleine Rosen Aleksiev. | Foto: Esther Schalkwijk

Het ziekenhuis organiseert op 16 december de webinar 'zwangerschap en coronavaccinatie', waarbij ze alle vragen van twijfelaars over het vaccin zullen beantwoorden.