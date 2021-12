Robert Maaskant in FC Rijnmond: ‘Heb de discussie over Linssen bij Feyenoord nooit begrepen’

Robert Maaskant is in onze voetbaltalkshow FC Rijnmond vol lof over de huidige topscorer van de eredivisie: Bryan Linssen. “Ik heb de discussie over wel of geen basisplaats voor hem bij Feyenoord nooit begrepen,” zegt Maaskant.

“Hij is gehaald voor de zijkant en toen in de spits gekomen,” blikt Maaskant terug. Die discussie is ook echt aangezwengeld in de media. Iedere spits heeft wel eens een minder wedstrijd, ook Linssen. Maar met zijn hoeveelheid goals, assists en veelzijdigheid voorin zorgen ervoor dat hij voor mij onbetwist is.”

Linssen is niet de langste speler, maar scoort ondanks dat vaak met het hoofd. Opmerkelijk. “Je kunt erop trainen, je kunt talent hebben. Maar dan ook de mentaliteit om dat te benutten. Goede timing in het weglopen en omhoog gaan. Hij maakt het verdedigers ook lastig met zijn voor acties. Daardoor is het echt een goede kopper.”

Aan de andere kant is Alireza Jahanbakhsh nog niet op de toppen van zijn kunnen en blijft zijn doelpuntenproductie nog wat achter. “Hij is zo ontzettend op zoek naar de goal. Hij heeft dan zo’n moment als de 5-0 nodig om dat vertrouwen weer te krijgen. Je ziet dat hij worstelt met zijn vorm, maar ook dat hij de kwaliteiten nog steeds in zich heeft. Vergeet niet dat hij lang niet gespeeld heeft.”

Sparta verliest in korte tijd twee clubiconen

Ook in FC Rijnmond wordt er uitgebreid stilgestaan bij het overlijden van Aad Andriessen en Wout Holverda. Bekijk hieronder een mooie reportage terug van de twee oud-spelers met materiaal uit ons archief.

Verder wordt gesproken over de bestuurlijke situatie op Het Kasteel die tot een oplossing moet komen. Maaskant plaatst het in perspectief van de overleden iconen. “Er is veel chagrijn, maar leef met de dag en geniet van het moment. Het kan zo voorbij zijn.”

Bekijk hieronder de gehele uitzending terug: